Mevlana\'nın vuslatı 750. yılında anıldı

Eserleri ve fikirleriyle tüm dünyayı etkileyip, tarihte iz bırakan Mevlana Celaleddin-i Rumi, vuslatının 750.yılında Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şeb-i Arus etkinliğiyle anıldı.

Seyhan Belediyesi, Mevlana Kültür ve Sanat Derneği ve Uluslararası Mevlana Vakfı iş birliği ile gerçekleştirilen ve Mevlana'nın 22.kuşak torunu Esin Çelebi Bayru'nun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak Tasavvuf Musikisi Korosu konser verdi. Konserin ardından aynı zamanda Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Yardımcısı olan Mevlana'nın torunu Esin Çelebi Bayru, "Mz.Mevlana ve Sema" konulu bir konferans verdi. Etkinliğin sonunda ise sema töreni gerçekleştirildi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Mevlana'nın yaşadığı çağı aşan fikirleriyle hem Anadolu'yu hem de dünyayı derinden etkilediğine işaret etti. UNESCO'nun 2008 yılını Mevlana yılı olarak ilan ettiğini anımsatan Başkan Akay, "Mevlana'nın düşünceleri ve eserleri bugün de tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Hakk'a vuslatının 750.yılında rahmetle, sevgiyle, saygıyla anıyoruz" dedi.