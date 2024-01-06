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Mezitli Belediye Başkanı Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kütüphanesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Mezitli Belediye Başkanı Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kütüphanesi'ni Ziyaret Etti

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Belediyesi Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, minik çocuklarla keyifli saatler geçirdi. Başkan Tarhan, çocuklara masal okuyarak, onlarla sohbet etti ve oyunlar oynadı. Kütüphanenin yoğun ilgi görmesi ve çocukların kitaplarla buluşması, geleceğin temel taşlarından biri olan kitap sevgisi ve kütüphane bilincinin önemini vurguladı.

06.01.2024 - 12:30,  Güncelleme: 12:33
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Mezitli Belediyesi Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kütüphanesi'ni ziyaret eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, minik çocuklarla keyifli saatler geçirdi.

Menderes Mahallesi'ndeki Demokrasi Meydanı'nda bulunan kütüphanede çocuklara masal okuyan Başkan Tarhan, miniklerin yoğun sevgi gösterisiyle karşılaştı.

Çocuklarla uzun uzun sohbetler edip, oyunlar oynayan Başkan Tarhan, "Mezitli Belediyesi Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığı, Mersin ve Mezitli genelindeki okullardan gelen çocukların ilgisiyle dolup taşıyor. Gördüğümüz bu yoğun ilgi bizi mutlu ediyor. Kütüphane, çocuklarımızın kitaplarla buluşması için eşsiz bir fırsat sunuyor. Özellikle ilk defa kütüphaneyle tanışan öğrencilerin heyecanını görmek bizi ayrıca sevindiriyor. Kitap sevgisi ve kütüphane bilinci, geleceğimizin temel taşlarından biri. Bu sebeple, her çocuğun bu ortamlara erişebilmesi ve kitaplarla iç içe büyümesi büyük önem taşıyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu ortamlarda bilgiyle buluşması, bizim için son derece kıymetli" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kütüphanesi\'ni Ziyaret Etti
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Mezitli Belediye Başkanı Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kütüphanesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mezitli Belediye Başkanı Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kütüphanesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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