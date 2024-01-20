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Mezitli Belediye Başkanı, Kuyuluk Mahallesi'ndeki Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Mezitli Belediye Başkanı, Kuyuluk Mahallesi'ndeki Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kuyuluk Mahallesi'nde bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek yeni projelerin hayata geçirileceğini ve topluluk dayanışmasının güçlendirileceğini söyledi. Başkan Tarhan, kadın esnafın ve genç girişimcilerin artışına dikkat çekerek, Mezitli'nin daha yaşanabilir bir yer haline getirilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

20.01.2024 - 12:02,
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Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kuyuluk Mahallesi'nde bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kadın esnafın ve genç girişimcilerin artışına dikkat çeken Başkan Tarhan, iş yerlerinin çeşitliliğini ve topluluk dayanışmasını güçlendirmek için yeni projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Kuyuluk Mahallesi'ndeki esnaf ziyareti ile ilgili konuşan Başkan Tarhan, "Mahallemizin can damarı olan esnafımız ve değerli vatandaşlarımızla sürekli bir araya geliyoruz. Gördüğüm en güzel manzara, burada bir arada bulunan kadın esnaflarımızın ve genç girişimcilerimizin sayısının artması. Kadınlarımızın iş dünyasındaki etkinliğini ve genç girişimcilerimizin azmi beni gururlandırıyor. Mezitlimizi birlikte daha yaşanabilir, daha güzel bir yer haline getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Hep birlikte, Kuyuluk Mahallemizi daha ileriye taşıyacak çalışmalar yapmada devam edeceğiz" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı, Kuyuluk Mahallesi\'ndeki Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
Kaynak: ANKA
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