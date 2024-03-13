Mezitli Belediyesi İsveç'te gençlerin günlük hayata katılım problemlerini inceledi - Son Dakika
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Mezitli Belediyesi İsveç'te gençlerin günlük hayata katılım problemlerini inceledi

Mezitli Belediyesi İsveç\'te gençlerin günlük hayata katılım problemlerini inceledi

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 2018 yılından beri ortağı olduğu RESLOG projesi kapsamında İsveç'te gençlerin günlük hayata katılım sorunlarını inceledi.

13.03.2024 14:32  Güncelleme: 15:01
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Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 2018 yılından beri ortağı olduğu RESLOG projesi kapsamında İsveç'te gençlerin günlük hayata katılım sorunlarını inceledi.

Mezitli Belediyesi, İsveç'in başkenti Stockholm ve diğer belediyelerinde saha ziyaretleri ve toplantıları gerçekleştirdi. Gençlerin sokaklarda çetelerce yönetilmeye çalışılmasına dikkat çekilen temaslarda, özellikle son yıllarda uyuşturucu satışının dijital platformlarda artmasıyla, gençlere sektörde çalışma veya yok olma zorunluluğunu dayatan uyuşturucu satıcılarına karşı önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

Mezitli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Hürrem Betül Levent Erdal, Stockholm'de yapılan incelemelerde, gençlerin gelişim süreçlerinde rol model olacak aile bireylerinin eksikliğinin sorunun bir parçası olduğunu belirtti. Çocukların evde bulamadıkları sevgi, mutluluk ve değerleri bulabilecekleri sosyal ve kültürel ortamların oluşturulmasının önemine vurgu yapan Erdal, Mezitli'de bu tür merkezlerin kurulmasının gerekliliğine işaret etti.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise gençlerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla çeşitli projeler hayata geçireceklerini dile getirdi.

"Kültürel ve sanatsal çalışmalarla önüne geçeceğiz"

İlçede yaşayan gençlere daha iyi bir gelecek sunmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Tarhan, "Gençlerin günlük hayata katılım sorunlarına çözüm aramak için çaba gösteriyoruz. Belediyenin ortağı olduğu RESLOG projesi kapsamında yapılan incelemelerde, gençlerin sokaklarda çetelerce yönetilmeye çalışıldığı ve uyuşturucu madde satıcılarının etkin olduğunu gözlemlendik. Gençlerin karşılaştığı sorunlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Özellikle sosyal ve kültürel etkinliklerin gençlerin hayatına olumlu katkılar sağladığını düşünüyoruz. Mezitli'de bu tür etkinliklerin artması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İlçemizde bu tür olayların önüne geçmek adına çeşitli projeler geliştiriyoruz. İsveçli belediyelerle yaptığımız iş birliği ve deneyim paylaşımıyla, ilçemizdeki gençlere daha iyi bir gelecek sunmaya katkı sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Başarılı uygulama örneklerini yerinde inceledik"

RESLOG projesi kapsamında Stockholm'de düzenlenen toplantılarda izlenimlerini aktaran Mezitli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Hürrem Betül Levent Erdal ise "2018 yılından beri ortağı olduğumuz RESLOG projesi kapsamında İsveç Belediyeler Birliği ve İsveç'te Stockholm, Uppsala gibi belediyelerin iyi uygulama örneklerini yerinde inceledik. Ülkemizden İstanbul, Adana, Bursa ve Mersin'den Mezitli Belediyesinin proje sorumlularının katılımı ile İsveç'te Stockholm'de gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantılar ve saha ziyaretlerinde İsveç'te Stockholm'de de çocukların, gençlerin günlük hayata katılımda sorunlar yaşadıkları ve bağımlı olarak sokaklarda çetelerce yönetilmeye çalışıldığı gözlenmiştir. Özellikle son yıllarda uyuşturucu satışında online sistemler ve sosyal medya gibi dijital hizmet sağlayıcılar kullanılmaya başlandıkça, eve teslim uyuşturucu madde hizmetleri de gündemdeki yerlerini almışlar. Böylece özellikle çocuklara ve gençlere sektörde çalışma ve yok olma zorunluluğunu da uyuşturucu madde satıcıları getirmiştir. İncelemelerde Stockholm, Gottsunda ve Uppsala semtlerindeki mevcut sorunları ve başarılı uygulama örneklerini yerinde inceledik" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mezitli, Mersin, İsveç, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mezitli Belediyesi İsveç'te gençlerin günlük hayata katılım problemlerini inceledi - Son Dakika

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