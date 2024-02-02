Mezitli Belediyesi Spor Kulübü\'nden Ege Öz, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası\'nda şampiyon oldu

Yerel

Mezitli Belediyesi Spor Kulübü'nün temsilcisi Ege Öz, Antalya'da düzenlenen 2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası 11 Yaş Genel Kategorisi'nde şampiyon oldu.

Mezitli Belediyesi sporcusu Ege Öz, Antalya'dan şampiyon unvanıyla döndü. Şampiyonada, Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden toplam 2 bin 500 sporcu şampiyonluk için yarıştı. Ege Öz, başarı elde ederek 11 Yaş Genel Kategorisi'nde birincilik kupasını kazandı.

BAŞKAN TARHAN ŞAMPİYON SPORCUYU AĞIRLADI

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, genç satranç şampiyonunu başarılarından dolayı tebrik etmek üzere makamında ağırladı. Ziyaret sırasında Ege Öz, kazandığı kupayı Başkan Tarhan'a takdim etti. Tarhan, genç satranç şampiyonu Öz'ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Sanata ve spora yönelik çalışmalara her zaman destek olduklarını dile getiren Başkan Tarhan, şunları söyledi:

"Mezitli Belediyesi olarak sporcularımızın ulusal ve uluslararası yarışmalarda bulunmaları adına gereken desteği veriyoruz. Sporda, sanatta başarı kazanan tüm sporcularımızın önünü açmak, bizim için en öncelikli konulardan birisidir. Elbette ki sporcularımız, kazandıkları her başarıda kentimiz ve belediyemizin adını ulusal ve uluslararası arenalarda gururla duyuruyor. Onlar başardıkça bizler geleceğe daha umutla bakabiliyoruz. Ege Öz'ü şampiyonluğu dolayısıyla kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."