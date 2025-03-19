Mezitli'de Soli Kent Yürüyüş Parkı'nın Temeli Atıldı

(MERSİN) - Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Soli Kent Yürüyüş Parkı'nın temelini attı. Başkan Tuncer, "Daha göreve geldiğimiz ilk zamanlardan itibaren birçok projeyi hayata geçirmenin, sözlerimizi bir bir tutuyor olmamızın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Mezitli Belediyesi, Soli Kent Yürüyüş Parkı Projesi'nin temelini düzenlenen törenle attı. Törende konuşan Başkan Tuncer, vatandaşlardan gelen yoğun ilgiye teşekkür ederek, göreve geldikleri ilk günden itibaren Mezitli'nin daha yaşanabilir ve modern bir kent olması için çalıştıklarını belirtti.

Başkan Tuncer, bu projeyle sahil şeridini hem koruyup hem de güzelleştirdiklerini dile getirerek, seçim öncesi verdikleri projeleri birer birer hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Soli Kent Yürüyüş Parkı'nın sadece bugüne değil, Mezitli'nin geleceğine de yatırım olduğunu vurgulayan Başkan Tuncer, projelerinin hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.

8 bin 200 metrelik yürüyüş ve yaşam alanı

Toplamda 8 bin 200 metre uzunluğa sahip olan Soli Kent Yürüyüş Parkı Projesi, iki etap halinde planlandı. İlk etap, 2 bin 100 metre uzunluğunda olup Denizhan 2 Sitesi'nden başlayarak Kandak Deresi'ne kadar uzanıyor. İkinci etap ise 6 bin 100 metre uzunluğundaki kısmıyla Davultepe'den başlayıp, Çeşmeli'ye kadar devam edecek.

Sosyal donatılar Mezitli'ye yeni yaşam alanı sunacak

Proje kapsamında sahil boyunca geniş çaplı bir düzenleme gerçekleştirilecek. Çevre düzenlemesi ile alan daha kullanışlı hale getirilecek. Yeşil alanlar korunarak doğal güzelliklerle uyumlu peyzaj düzenlemeleri yapılacak. Plaj düzenlemeleriyle deniz kenarları sosyal tesis alanlarına dönüştürülecek. Çocuklar için güvenle oyun oynayabilecekleri alanlar kurulacak. Yürüyüş parkuru boyunca sabit kafeler ve maksimum 200 metre aralıklarla duş alanları yer alacak. Yürüyüş yolları sahilin güney kısmında, bisiklet yolları ise kuzey kısmında planlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Tuncer, törenin ardından yaptığı açıklamada projeye olan yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mezitli'nin sahillerini sadece Mersin'e değil, tüm Türkiye'ye örnek hale getireceklerini söyledi. Turizmin gözbebeği olacak sahil düzenlemeleriyle vatandaşların huzurla zaman geçirebileceği alanlar oluşturduklarını belirten Tuncer, projenin yalnızca bir başlangıç olduğunu ve sahil düzenlemelerinin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.