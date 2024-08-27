MHP Derepazarı İlçe Başkanı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Kap, kendisiyle aynı fabrikada çalışan Bayram Kalça tarafından silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Kap kurtarılamadı.

Çaykur'a ait Derepazarı Çay Fabrikası'nda dün yaşanan olayda; fabrikada çalışan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Bayram Kalça ile aynı fabrikada teknik ustabaşı olarak çalışan MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap ile fabrikanın yemekhanesinde sıraya girme konusunda tartışma yaşandı. Mesai çıkışında Bayram Kalça, Şaban Kap'a silahla ateş etti. Saldırı sonrası Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kap, yaşamını yitirdi.

MHP Rize il örgütünden açıklama:

Yaşanan silahlı saldırı olayı sonrası MHP Rize il örgütünden yapılan açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Derepazarı İlçe Başkanımız Şaban Kap, Derepazarı Tersane Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğramıştır. Kap, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir" denildi.