MHP Derepazarı İlçe Başkanı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

MHP Derepazarı İlçe Başkanı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap, aynı fabrikada çalıştığı Bayram Kalça tarafından silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Olay, Derepazarı Çay Fabrikası'nda sıraya girme konusunda çıkan tartışma sonucunda gerçekleşti. Kap, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. MHP Rize il örgütü, saldırıyı kınayarak başkanlarını kaybettiklerini duyurdu.

27.08.2024 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Kap, kendisiyle aynı fabrikada çalışan Bayram Kalça tarafından silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Kap kurtarılamadı.

Çaykur'a ait Derepazarı Çay Fabrikası'nda dün yaşanan olayda; fabrikada çalışan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Bayram Kalça ile aynı fabrikada teknik ustabaşı olarak çalışan MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap ile fabrikanın yemekhanesinde sıraya girme konusunda tartışma yaşandı. Mesai çıkışında Bayram Kalça, Şaban Kap'a silahla ateş etti. Saldırı sonrası Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kap, yaşamını yitirdi.

MHP Rize il örgütünden açıklama:

Yaşanan silahlı saldırı olayı sonrası MHP Rize il örgütünden yapılan açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Derepazarı İlçe Başkanımız Şaban Kap, Derepazarı Tersane Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğramıştır. Kap, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir" denildi.

Kaynak: ANKA

Derepazarı, Rize, Çay, MHP, Olaylar, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel MHP Derepazarı İlçe Başkanı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:49 İzmir’de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış İzmir'de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
17:09 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı
17:03 Bu nasıl değişim İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor Bu nasıl değişim? İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor
16:24 Finlandiya’da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler Finlandiya'da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler
16:19 Şişli’de Rum Ortodoks Mezarlığı’nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı Şişli'de Rum Ortodoks Mezarlığı'nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
16:19 Düzce’de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza Düzce'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
16:14 Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya’daki Neuschwanstein Şatosu’nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya'daki Neuschwanstein Şatosu'nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
15:57 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı
15:50 Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar’ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar'ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 12:25:50. #1.11#
SON DAKİKA: MHP Derepazarı İlçe Başkanı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement