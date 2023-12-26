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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in amcası hayatını kaybetti - Son Dakika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in amcası hayatını kaybetti

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in amcası Fevzi Özdemir, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenaze törenine birçok siyasi ve toplum lideri katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir\'in amcası hayatını kaybetti
26.12.2023 - 15:29,
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in amcası Fevzi Özdemir hayatını kaybetti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in amcası Fevzi Özdemir, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Özdemir'in cenazesi Sarız İlçesi Karayurt Köyü'nde toprağa verildi. Özdemir'in cenaze namazına MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur, ilçe ocak başkanları, il ilçe yöneticileri, STK başkanları, oda başkanları, MHP'li belediye başkanları, MHP'li belediye başkanadayadayları, Özdemir ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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