MHP İl Başkanı Özcoşkun, Diyarbakır Sur\'da esnafa \'Terörsüz Türkiye\'yi anlattı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, hendek olaylarında silah seslerinin hiç susmadığı, sürekli çatışmaların olduğu Sur ilçe sokaklarında muhtarlar, vatandaşlar ve esnafa 'Terörsüz Türkiye' sürecini anlattı.

Merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesini ziyaret eden MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun ve beraberindeki parti üyeleri muhtarlar, vatandaşlar ve esnaf ile 'Terörsüz Türkiye' süreci hakkında sohbet etti. Özcoşkun ve beraberindeki parti üyeleri kıraathanelerde vatandaşlarla buluştu, muhtarla ile bir araya geldi ve ardından esnafı gezdi. MHP heyetinin Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesine geldiğini belirten İl Başkanı Hasan Özcoşkun, "Dükkan dükkan, kapı kapı, sokak sokak vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi ve alakası oldukça iyi. Zaten vatandaşlarımız böyle bir süreci bekliyordu. Sürecin çok iyi ilerlediğini düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın huzurunu ve mutluluğunu gözlerinden hissedebiliyor, bunu ziyaretlerimizde görebiliyoruz. Vatandaşlarımız Milliyetçi Hareket Partisi'ni sahada ve her yerde görmek istiyor. Biz de her zaman sahada olacağız. Vatandaşlarımıza elimizden geldiğince yardımcı olacak, üzerimize düşen ne varsa yapacağız inşallah" dedi.

İskenderpaşa Mahalle Muhtarı Ersen Ekmekçioğlu ise, MHP İl Başkanının devamlı Sur bölgesinde olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Tekrar yine mahallemize geldi. Vatandaşların derdini dinledi. Devlet Bahçeli beyefendinin 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili yaptığı çalışmaları bize anlattı. Biz halk olarak, bölge olarak bu süreci destekliyoruz. Allah razı olsun, hayırlara vesile olur. Bu konuda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz".