MHP İzmir İl Teşkilatı, bitpazarı esnafıyla kahvaltıda buluştu

İzmir Çankaya Bitpazarı Elektronikçiler Çarşısı esnafı, Gani Güleç öncülüğünde MHP İzmir İl Teşkilatını kahvaltı programında ağırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda teşkilat üyeleri, esnafın sorunlarını dinledi, sohbet etti. MHP'liler, daha sonrada iş yerlerine ziyaretler yaparak, çarşı esnafına bol kazançlar diledi.

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Kaynak: İHA

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