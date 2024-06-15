Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Teşkilatı bayramlaştı.
İl Başkanlığı'nda Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programında İl Başkanı Seyit Demirezen, partililerle tek tek bayramlaştı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Demirezen; "Türk İslam aleminin, dava arkadaşlarımızın, hemşehrilerimizin Kurban Bayramlarını kutluyorum. Rabbim kestikleri kurbanı kabul eylesin. Şehir dışına gidecek olan arkadaşlarımız kazasız belasız gelsinler inşallah. Herkesin bayramını kutluyorum" dedi.
Bayramlaşma programına belediye başkanları, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
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