MHP'li Alıcık: "Dünyanın her yerinde yaşanan acılar son bulsun" - Son Dakika
Üye Girişi

MHP'li Alıcık: "Dünyanın her yerinde yaşanan acılar son bulsun"

01.05.2022 16:57
MHP'li Alıcık: "Dünyanın her yerinde yaşanan acılar son bulsun"

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Ramazan Bayramı mesajında birlik ve beraberliğe vurgu yaparak "Dünyanın her yerinde yaşanan acılar son bulsun" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Ramazan Bayramı mesajında birlik ve beraberliğe vurgu yaparak "Dünyanın her yerinde yaşanan acılar son bulsun" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında birlik ve beraberliğe dikkat çeken Alıcık, mesajında "Bizleri bir kez daha Ramazan Bayramı ile buluşturan Cenab-ı Allah'a şükrediyorum. Birbirimize dayanarak, birbirimizden feyiz alarak, bu suretle hoşgörü ve sevgi çemberimizi daha da genişletelim. Sılah-i rahimle birlikte mesafeler silelim. Salgın günlerinde özlemini çektiğimiz buluşmalar, görüşmeler ve sıcacık gülümsemeler inşallah yurdumuzun dört bir yanını gökkuşağı renkleri gibi kaplasın. Kadrimizin, kavlimizin, kaderimizin kesiştiği Doğu Türkistan'da, İslamiyetimizin kutsallarından Kudüs'de ve dünyanın her yerinde yaşanan acılar bir an önce son bulsun. Evvelemirde kahraman şehitlerimizi rahmetle, hürmetle anıyor, şehit analarımızın, şehit babalarımızın ve şehit yakınlarımızın bayramını gönülden kutluyorum. Gazilerimize en iyi dileklerimi sunuyor, halen tedavi altında bulunanlara şifa temennilerimle hayırlı bayramlar diliyorum. Şanlı Türk Ordumuzun, Kahraman Türk Polisimizin, kahraman sağlık çalışanlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Gönüllerindeki vatan sevgisine, kalplerindeki millet aşkına, gözlerindeki mücadele azmine şahit olduğum dava arkadaşlarımın bayramını kutluyor bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Çok değerli hemşerilerimin, büyüklerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin bayramını kutluyorum. Bizleri Ramazan Bayramı'na kavuşturan Allah'a şükrediyorum. Her günümüz bayram olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Niyaz ederim ki, bu bayramda uzatılan hiçbir el geri çevrilmesin, barış ve kardeşliğimiz ebediyete kadar var olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Bayram öncesi Aydın'da mezarlıklar ziyaretçilerle doldu Bayram öncesi Aydın'da mezarlıklar ziyaretçilerle doldu Aydın'da bayram yoğunluğu Aydın'da bayram yoğunluğu

Milliyetçi Hareket Partisi, Ramazan Bayramı, Haluk Alıcık, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MHP'li Alıcık: 'Dünyanın her yerinde yaşanan acılar son bulsun' - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Burak Yılmaz sinirden deliye döndü! Sahada Türkçe küfretmediği kimse kalmadı
16:38 Çin, dünyanın en yüksek otomatik meteoroloji istasyonu Everest Dağı'na kurulacak
16:37 AK Partili genç yönetici Kezban Karababa hayatını kaybetti
16:21 Ünlü isimlerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları!
16:20 Beşiktaş kalesi büyük tehlike atlattı! Kayserispor akın akın geliyor
16:20 Demet Akalın'dan buzları eriten paylaşım! Hadise'ye tebrik mesajı: Bayan Dinçerler, çok mutlu olun
16:17 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından gözyaşlarına engel olamadı!
15:50 Tesisat ustası, doğal gaz tamiri için gittiği evde öldürüldü
15:43 Gülse Birsel, Cem Yılmaz ile üniversite mezuniyetinde çekilen fotoğrafını paylaştı!
15:40 Maç sonrası yaşananlara ceza verilecek! Trabzonspor hükmen mağlup mu sayılacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 17:03:39. #1.13#
SON DAKİKA: MHP'li Alıcık: "Dünyanın her yerinde yaşanan acılar son bulsun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement