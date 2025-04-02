MHP'li Kamil Aydın'dan boykot çağrısına sert tepki - Son Dakika
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MHP'li Kamil Aydın'dan boykot çağrısına sert tepki

MHP\'li Kamil Aydın\'dan boykot çağrısına sert tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Nisan için yaptığı boykot çağrısına, Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın sert tepki gösterdi.

02.04.2025 16:47
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Nisan için yaptığı boykot çağrısına, Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın sert tepki gösterdi. Aydın, CHP'nin bu hamlesini "milleti cezalandırmaya çalışmak" olarak nitelendirdi.

Aydın, CHP'nin son dönemde attığı adımların tamamen dikkat dağıtmaya yönelik olduğunu savunarak, "Artık içerideki çürümüşlüğün, kokuşmuşluğun ayyuka çıktığı bir süreci dışarıya projekte etmeye çalışıyorlar. 'Biz değil, bizi bu hale getirenler hükümet ve yönetim şekilleri' gibi ipe sapa gelmez ifadeler kullanıyorlar. Özgür Özel zıvanadan çıkmış durumda bu bağlamda. 15 gün önce gençleri sokağa çağırdı, bunu başaramayınca iş dünyasını hedef aldı. Şimdi de bir boykot deniyorlar. Bu kadarı da fazla" dedi.

Özel'in çağrısının ekonomiye zarar vereceğini belirten Aydın, "Türk ekonomisine darbe vurmaya çalışarak iktidar elde etme girişimi beyhude bir çabadır. Bu milletin sinesinde karşılık bulmaz, tam tersine büyük bir tepkiye dönüşür. Sabah saatlerinden itibaren aldığımız telefonlar ve medyadan gelen tepkiler de bunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Aydın, Türkiye ekonomisinin herhangi bir siyasi partinin güdümünde olmadığını vurgulayarak, "Bu ülkenin ekonomisi Tayyip Erdoğan'ın ekonomisi değil ki. Erdoğan ailesine ait değil ki ya da AK Parti'nin güdümünde olan bir ekonomi değil ki. İlk 50'deki büyük şirketlerin siyasi mensubiyetini araştırırsanız belki Cumhur İttifakı'na yakın olanların sayısı bile azdır. Milleti mi cezalandırmaya çalışıyorsunuz?" diye konuştu.

'Bu yangın çağrısı hepimizi yakar'

CHP'nin boykot çağrısının geniş çaplı ekonomik zararlara yol açabileceğini dile getiren Aydın, "Ekonomiyi siyasetin üzerinde tutmak gerekiyor. Oda başkanları, ticaret odaları, TOBB başkanı, esnaf sanatkarlar odası gibi birçok ekonomik temsilci bu çağrıya tepki gösterdi. Burada Allah korusun topyekün bir yangın çağrısı, topyekün bir infilak çağrısı söz konusu. Bu hepimizi yakar. Bu da inanın değmiş değmemiş politik apolitik bir ayrım söz konusu olmaz. Bu kadar emek zayi olmuş olur. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük bir fatura olarak yazılır mahşeri vicdanlarda" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MHP'li Kamil Aydın'dan boykot çağrısına sert tepki - Son Dakika

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