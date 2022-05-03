MHP'li Özdemir: "Ramazan Bayramı ve Milliyetçiler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

MHP'li Özdemir: "Ramazan Bayramı ve Milliyetçiler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz"

03.05.2022 14:41
MHP'li Özdemir: "Ramazan Bayramı ve Milliyetçiler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, il başkanlığında katıldığı bayramlaşma programında, "Ramazan Bayramı ve Milliyetçiler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, il başkanlığında katıldığı bayramlaşma programında, "Ramazan Bayramı ve Milliyetçiler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Bayramların kültürel açıdan birlik ve beraberlik için de çok değerli olduğunu söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Bizler bugün Milliyetçi Hareket Partisi olarak burada parti binamızda bayramlaşmamızı yaparken, aynı zamanda hemşerilerimizin ve aziz milletimizin de bayramını kutluyoruz. Ramazan'ın hemen ardından mutluluk kaynağımız olan bir başka bayramı daha sağlıkla, sıhhatle, birlik ve beraberlikle idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar hepimiz açısından çok değerli. Sadece inancımız açısından değil, kültürümüz açısından da hem birlik ve beraberlik noktasında hem de milli birlik ve beraberliğin pekişmesi noktasında vesile olması açısından son derece önemli günler. Dolayısıyla biz ağız tadıyla inşallah nice bayramlara beraberce, bir ve beraber olarak hepimize nasip eylesin" dedi.

Özdemir, Ramazan Bayramı ve 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nü aynı anda kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Önemli dönemlerden geçiyoruz. Bugün Ramazan Bayramı'nın 2. günü ama aynı zamanda 3 Mayıs Milliyetçiler Günü. Dolayısıyla milliyetçiliğin fikir babalarının ve atalarının vermiş olduğu haklı mücadelenin, kararlılıklarının ve aynı zamanda bizim nazarımızda zaferle karşılandığı bir gündür. Dolayısıyla bu anlamda da 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nü de tebrik ediyorum. Tekrardan bütün hemşerilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Allah hayırlara vesile kılsın. Tüm Türk-İslam alemine esenlikler getirsin, barış getirsin. Bolluk ve berekete vesile olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

MHP'li Özdemir: Ramazan Bayramı ve Milliyetçiler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz
MHP'li Özdemir: Ramazan Bayramı ve Milliyetçiler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz

YORUMLAR
500
Kayseri'deki yabancı öğrenciler bayramlaşma programında buluştu Kayseri'deki yabancı öğrenciler bayramlaşma programında buluştu Başkan Büyükkılıç'tan huzurevine bayram ziyareti Başkan Büyükkılıç'tan huzurevine bayram ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi, Ramazan Bayramı, İsmail Özdemir, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MHP'li Özdemir: 'Ramazan Bayramı ve Milliyetçiler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
14:40 Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli elbisesini görenlerin gözleri kamaştı
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
13:42 Alkol alan vatandaş dengesini kaybedip tepeden yuvarlandı
13:39 Ankara'da bir sapık, lise öğrencisinin balkona astığı taytı önce kokladı, sonra çaldı
13:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon Suriyeli'nin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız
13:36 Kim Kardashian, Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı
13:35 İmamoğlu, Rize'de AK Parti'ye yüklendi: 'Her şeyi ben kazanacağım' diye diye üst üste 2 defa kaybettiniz
12:42 FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi
12:40 Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 14:47:35. #1.13#
SON DAKİKA: MHP'li Özdemir: "Ramazan Bayramı ve Milliyetçiler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement