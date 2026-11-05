MHP'nin 19 ilçelik projesinde Samsun Vezirköprü de yer alınca ilçede heyecan büyüdü - Son Dakika
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MHP'nin 19 ilçelik projesinde Samsun Vezirköprü de yer alınca ilçede heyecan büyüdü

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MHP\'nin 19 ilçelik projesinde Samsun Vezirköprü de yer alınca ilçede heyecan büyüdü
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MHP\'nin 19 ilçelik projesinde Samsun Vezirköprü de yer alınca ilçede heyecan büyüdü
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin '100 İl, 1000 İlçe' projesinde il olmaya aday gösterilen 19 ilçe arasında Samsun'un Vezirköprü ilçesi de yer aldı. İlçede heyecan oluşurken sakinler il olmayı istediklerini belirtip resmi adımlardan güzel haber bekliyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kamuoyuna duyurduğu "100 İl, 1000 İlçe" projesi kapsamında il olmaya aday gösterilen 19 ilçe arasında Samsun'un Vezirköprü ilçesinin de yer alması bölgede büyük heyecan oluşturdu.

Açıklamanın ardından ilçenin gündeminde ilk sıraya yerleşen "il olma hayali", kısa sürede toplumun tüm kesimleri tarafından konuşulmaya başlandı. Bazı vatandaşların "Bizi il yapmazlar" şeklindeki temkinli yaklaşımına karşılık, ilçede hakim olan ortak görüş, bunun "gecikmiş ancak yerinde bir adım" olduğu yönünde. İl olmayı hak ettiklerini dile getiren Vezirköprü sakinleri, sürecin olumlu sonuçlanmasını bekliyor. Vatandaşlar, "Sayın Devlet Bahçeli çok iyi düşünmüş. Çok heyecanlandık. İnşallah il oluruz. İlçemizin il olmasını canı gönülden istiyoruz. Devlet büyüklerimizden güzel haberler bekliyoruz" dediler.

İlçe halkı, bu tarihi fırsatın değerlendirilmesi halinde ilçenin geleceğinin değişeceğine ve yıllardır kurulan il olma hayalinin gerçeğe dönüşeceğine inanıyor. Vezirköprü'de gözler, bu yönde atılacak resmi adımlara çevrilmiş durumda.

İlçeler arasında 3. sırada

Samsun'da merkez ilçeler dışındaki nüfus sıralamasında 143 bin 387 nüfusuyla Bafra ilk sırada yer alırken, 143 bin 206 nüfusuyla Çarşamba ikinci, 87 bin 575 nüfusuyla Vezirköprü ise üçüncü sırada bulunuyor.

1925'te Samsun'a bağlandı

Vezirköprü, Samsun il merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İlçede, Hititlerin kutsal şehirlerinden Nerik'in bulunduğu değerlendirilen Oymaağaç Höyük yer alıyor. Osmanlı döneminde Köprülüler ailesinin izlerini taşıyan Vezirköprü, tarihi bedesteni, arastası ve geleneksel Osmanlı evleriyle dikkat çekiyor. Kızılırmak Nehri üzerindeki Altınkaya Baraj Gölü'nde bulunan Şahinkaya Kanyonu, Kunduz Ormanları ve Kurt Köprü gibi değerleriyle turizm potansiyeli taşıyan ilçe, verimli tarım arazileri, çeltik üretimi ve hayvancılıkla da bölge ekonomisinde önemli bir yere sahip. Vezirköprü, 1925 yılına kadar Amasya'ya bağlıyken bu tarihte Samsun'a bağlandı.

Kaynak: İHA
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