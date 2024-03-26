MHP'nin düzenlediği iftar yemeğinde binlerce kişi bir araya geldi - Son Dakika
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MHP'nin düzenlediği iftar yemeğinde binlerce kişi bir araya geldi

MHP\'nin düzenlediği iftar yemeğinde binlerce kişi bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından Söğüt'te düzenlenen iftar yemeğine binlerce kişi katıldı. Programda konuşan MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan, 31 Mart seçimlerinin Türkiye'nin bekası için önemli olduğunu vurguladı.

26.03.2024 12:27  Güncelleme: 12:33
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından Söğütte düzenlenen iftar yemeğinde binlerce kişi birlik oldu.

Söğüt Saat Kulesi etrafında düzenlenen 'Birlik ve Beraberlik' iftarına AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan, Cumhur İttifakı Söğüt Belediye Başkan Adayı Ferhat Durgut, Cumhur İttifakı Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman ve çok sayıda davetli katıldı. Oruçların açılmasının ardından bir konuşma yapan MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan, 31 Mart günü yapılacak olan seçimlerin Türkiye'nin bekası için önemli olduğunu söyleyerek, liderleri Devlet Bahçeli'nin "Bir yanım Ahlat ise diğer yanım Söğüt'tür. Bir yanım Domaniç ise diğer yanım Söğüt'tür. Aklımda hep Türkiye vardır. Aynı zamanda Söğüt gönlümün burcudur, vicdanımın hisarıdır" sözlerini hatırlattı. Bu sözlerle Söğüt'ün önemine değinen Özkan, 31Mart günü Söğütte yeniden Cumhur İttifakı haykıracağını söyledi.

Program Karagöz-Hacivat gösterisi, palyaço, yüz boyama ve çocuklara özel etkinlikler ile devam etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MHP'nin düzenlediği iftar yemeğinde binlerce kişi bir araya geldi - Son Dakika

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