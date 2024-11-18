Milas Kültür Merkezi 2025'te Açılacak - Son Dakika
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Milas Kültür Merkezi 2025'te Açılacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas'ta inşa edilen Kültür Merkezi'nin detaylarını paylaştı. 6,700 metrekarelik alana sahip olacak merkez, çeşitli atölyeler ve etkinlik alanları ile sosyal hayatı zenginleştirecek.

18.11.2024 23:33
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Milas Kültür Merkezi sanat ve etkinliklerin yeni adresi olacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas'ta yapımına başladığı kültür merkezinin inşaat çalışmaların devam ediyor.

MUĞLA - Kültür ve sanatın şehri Muğla'da vatandaşları bir araya getirecek, farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak, sosyal hayatı zenginleştirecek merkezleri şehre kazandırmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi Milas Kültür Merkezi yapımına devam ediyor.

Toplam 6 bin 700 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen ve 2025 yılında açılması planlanan Milas Kültür Merkezi, 450 kişilik geniş bir konferans salonuna, 90 kişilik seminer salonu, kent sahnesi, fuaye ve sergi alanları, atölyeler, kafeterya, VIP odası, kulisler, makyaj odaları, terzi, dekor onarım, projeksiyon, simultane çeviri odası ve farklı yaş gruplarına hitap edecek bilgisayar, dans, satranç, resim atölyelerine sahip. Vatandaşların rahat ulaşımını sağlamak amacıyla açık ve kapalı otopark hizmetlerinin de bulunacağı kültür merkezi, bölgedeki kültürel çeşitliliği ve sanatsal etkinlikleri desteklemeyi hedefliyor. Ayrıca Milas Kültür Merkezi çatısında 160 kw kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali olacak ve Kültür Merkezi kullanacağı enerjiyi kendisi güneşten üretecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Şube Müdürlüğü'nde görevli İnşaat Mühendisi Egemen Celal Aydaş projenin yapımında son aşamaya geldiklerini belirterek; "Kültür merkezimizde içeride seminer salonumuz var, konferans salonumuz var 455 kişilik, sergi salonumuz, bilgisayar atölyesi, resim ve satranç atölyesi gibi etkinliklerin yapılacağı alanlarımız bulunuyor. Toplam inşaat alanımız 6 bin 500 m2. 34 araçlık kapalı otoparkımız, 40 araçlık da açık otoparkımız bulunmakta. İnşaat süreci şu anda yüklenici firma inşaatına devam ediyor. En kısa zamanda inşaatı tamamlamak istiyoruz. İhale sürecinde yapılan araştırmalar neticesinde Milas'ta bir kültür merkezi ihtiyaç olduğu, sosyal olarak böyle bir alana tespit edildi. Kültürel ve sosyal olarak insanların burada sosyalleşmesi ve kültürel aktivitelerde bulunması gibi ciddi katkılar bulanacak Milas'a. Şu anda yapımda kaba inşaatı tamamlanmış olup, mimari imalat devam etmekte" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın "Dünya kenti" vizyonuna uygun olarak kültürel yatırımlara ağırlık verdiklerini belirtirken, kültür merkezleri ve sanat atölyeleri ile insanları daha fazla bir araya getirmek istediklerini, kültürel yatırımların kentlerin uluslararası cazibesini artırmada önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milas Kültür Merkezi 2025'te Açılacak - Son Dakika

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