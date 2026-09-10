Milas'taki Bargilya Sulak Alanı'nda hafriyat tepkisi büyüdü, suç duyurusu yapıldı - Son Dakika
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Milas'taki Bargilya Sulak Alanı'nda hafriyat tepkisi büyüdü, suç duyurusu yapıldı

Milas\'taki Bargilya Sulak Alanı\'nda hafriyat tepkisi büyüdü, suç duyurusu yapıldı
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Muğla'nın Milas ilçesindeki Bargilya Sulak Alanı ve Kuş Cenneti'nde yapılan hafriyat ve dolgu çalışmaları tepki çekti. Yaban Hayatı Eylem Grubu, çalışmaların durdurulduğunu ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Haber: Fatih Bozoğlu

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Bargilya (Metruk Tuzla) Sulak Alanı ve Kuş Cenneti'nde yapılan hafriyat ve dolgu çalışmaları, bölge halkının tepkisini çekti. Yaban Hayatı Eylem Grubu, müdahalenin ardından çalışmaların durdurulduğunu, hafriyat araçları ile iş makinelerinin bölgeden çıkarıldığını ve olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Muğla'nın Milas ilçesindeki Bargilya (Metruk Tuzla) Sulak Alanı ve Kuş Cenneti'nde gerçekleştirilen hafriyat ve dolgu çalışmaları tepki çekti.

Yaban Hayatı Eylem Grubu, müdahalenin ardından çalışmaların durdurulduğunu, hafriyat araçları ile iş makinelerinin bölgeden çıkarıldığını ve olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Grup, sulak alan içerisinde 359 konutluk bir proje için ÇED olumlu kararı verildiğini de belirterek, bölgenin korunması çağrısı yaptı.

Ulusal Önemi Haiz Sulak Alan statüsündeki Bargilya Sulak Alanı'nın, 4167 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edildiğine dikkati çeken grup, sulak alanın ekolojik yapısının korunması gerektiğini vurguladı. Grubun açıklamasına göre, Bargilya Sulak Alanı'nda birkaç hafta önce hafriyat kamyonlarıyla getirilen moloz ve toprağın dökülmesi sonucu bir sedde dolgusu oluşturuldu ve seddenin arkasında dolgu çalışması yapıldı.

Açıklamada, çalışmanın Dörttepe Muhtarı'nın başvurusu üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 20 Şubat 2025 tarihli uygun görüşüne dayandırıldığı iddia edildi.

Çalışmanın fark edilmesinin ardından Muğla Çevre Müdürlüğü ve Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ile iletişime geçildiği belirtilen açıklamada, ekiplerin bölgeye gelerek çalışmayı durdurduğu ve hafriyat kamyonları ile iş makinelerinin alandan çıkarıldığı ifade edildi.

Grup, sulak alanda oluşturulan sedde ve dolgunun kaldırılması amacıyla Muğla İl Çevre Müdürlüğü ve Milas Belediye Başkanlığına CİMER üzerinden ve doğrudan yazılı başvurular yapıldığını bildirdi. Muğla Çevre Müdürlüğünden gelen yanıtta konunun takip edildiği, seddenin kaldırılması ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağı yönünde bilgi verildiği aktarıldı.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU…

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen yanıtta ise bölgede hafriyat dökülerek koruma alanının tahrip edildiği, çalışmanın durdurulduğu ve ilgili firmaya idari işlem uygulandığı bilgisine yer verildi. Belediyenin yazısında ayrıca, sulak alan ve kesin korunacak hassas alan içerisindeki izinsiz hafriyat ve dolgu faaliyetlerinin ilgili kurumlara bildirildiği belirtildi.

Yaban Hayatı Eylem Grubu açıklamasında, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan bilgi doğrultusunda 3 Eylül 2026 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu da kaydedildi. Açıklamada, yeni ÇED süreçleriyle daha önce yargıya taşınan projelerin yeniden gündeme getirildiği iddia ediliyor.

"MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Yaban Hayatı Eylem Grubu, sedde ve dolgunun kaldırılmaması ve sorumlular hakkında yasal işlemlerin tamamlanmaması halinde konuyu yeniden yargıya taşıyacağını açıkladı. Grup ayrıca, Türkiye'nin taraf olduğu Ramsar ve Bern sözleşmeleri kapsamında uluslararası denetim ve yaptırım mekanizmalarının işletilmesi için girişimde bulunacağını bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Milas'taki Bargilya Sulak Alanı'nda hafriyat tepkisi büyüdü, suç duyurusu yapıldı - Son Dakika

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