Milas'taki Kazada Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Milas'taki Kazada Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Milas'taki trafik kazasında kaçan tırın güvenlik kamerası görüntüleri, kazanın sebebini ortaya çıkardı.

08.12.2024 00:46
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Milas'taki kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde tırın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazaya sebebiyet veren ve olay yerinden kaçan başka bir tırın daha olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün Milas ilçesi 23 Nisan Bulvarı'nda meydana gelen ve şans eseri can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı trafik kazasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kazadan saatler sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, kazanın seyrini değiştirdi. Olayda emniyet şeridinden çıkan bir tırın dolaylı olarak kazaya sebebiyet verdiği anlaşıldı.

Yeni görüntülerde, sağ şeritte ilerleyen 48 ATR 201 plakalı otomobilin önüne, emniyet şeridinden aniden çıkan bir tırın girdiği tespit edildi. Otomobil sürücüsü, kazayı önlemek için ani fren yaparak ve sol şeride geçerek çarpışmadan kaçmaya çalıştı. Ancak bu sırada arkadan gelen ve yüksek hızla ilerlediği iddia edilen 09 AES 957 plakalı tır, önünde yavaşlayan otomobile duramayarak arkadan çarptı. Kamera görüntülerine göre kazaya sebebiyet veren tırın, olay sonrası hızla bölgeden uzaklaştığı ve kayıplara karıştığı belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, trafik, Muğla, Milas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Milas'taki Kazada Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı - Son Dakika

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