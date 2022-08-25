Milletvekili Can, 9 yaşındaki çocuğun futbol sahası isteğini kırmadı - Son Dakika
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Milletvekili Can, 9 yaşındaki çocuğun futbol sahası isteğini kırmadı

25.08.2022 19:40

Milletvekili Can, 9 yaşındaki çocuğun futbol sahası isteğini kırmadı Galatasaraylı çocuk ile milletvekili arasında gülümseten diyalog AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile Galatasaraylı Mehmet Ali arasında geçen gülümseten "futbol sahası" diyaloğu, sosyal medya platformlarında...

Milletvekili Can, 9 yaşındaki çocuğun futbol sahası isteğini kırmadı

Galatasaraylı çocuk ile milletvekili arasında gülümseten diyalog

KIRIKKALE - AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile Galatasaraylı Mehmet Ali arasında geçen gülümseten "futbol sahası" diyaloğu, sosyal medya platformlarında binlerce kişi izledi. Milletvekili Can, köye futbol sahası yapılması ve çocuklara spor malzemesi alınması için girişimlerde bulundu.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Karakeçili ilçesine bağlı Akkoşan köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. O sırada Galatasaraylı Mehmet Ali köyüne futbol sahasının yapılması talebinde bulundu. Milletvekili Can ise çocuğun isteğini kırmayıp futbol sahasının yapılmasını istendiği alana giderek incelemelerde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş'i telefonla görüntülü arayarak küçük çocuğun futbol sahası, top ve forma talebini söyledi. Alanda yapılan incelemeler sırasında küçük çocuk ile milletvekili arasında geçen gülümseten diyalog, sosyal medya platformlarında paylaşıldı. O görüntüler, binlerce kişi tarafından izlendi.

Milletvekili Ramazan Can, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karakeçili ilçemizin Akkoşan köyünde cimbomlu olan Mehmet Ali kardeşimiz 'ben burada futbol sahası istiyorum. Bize top alın, forma alın sayın vekilim' dedi. Bizde bunun üzerine Mehmet Ali ile beraber futbol oynadıkları yere gittik. Orda il müdürümüzü aradık. Mehmet Ali kardeşimizin isteğini görüştük. İl müdürümüz inşallah buradaki kardeşlerimize hem top hem forma verecek, hem de minyatür futbol sahası yapacak" ifadesini kullandı.

Ziyaretler sırasında milletvekili Can'a, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan ile İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara ve partililer eşlik etti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milletvekili Can, 9 yaşındaki çocuğun futbol sahası isteğini kırmadı - Son Dakika

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