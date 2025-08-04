Milletvekili Ölmeztoprak'tan Sulama Toplantıları - Son Dakika
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Milletvekili Ölmeztoprak'tan Sulama Toplantıları

Milletvekili Ölmeztoprak\'tan Sulama Toplantıları
04.08.2025 17:00
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Malatya'da sulama altyapısı için yoğun toplantılar yapan Milletvekili Ölmeztoprak, çözüm yolları arıyor.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kale ve Hekimhan ilçelerinde sulama altyapısına yönelik DSİ temsilcileri, teknik ekipler, mahalle muhtarları ve ilçe halkının katılımı ile kapsamlı toplantılar gerçekleştirdi. Milletvekili Ölmeztoprak, sulama sezonu öncesinde de sonrasında da hem sahada hem de arazi de yoğun bir gayret sarf ettiklerini söyledi.

Kale'de mahalle muhtarlarının sulama konusundaki taleplerinin ele alındığı toplantıda, Milletvekili Ölmeztoprak, ilçedeki sulanabilir ve sulanması hedeflenen bölgeleri harita üzerinde göstererek yaptığı açıklamada, suyun verimli kullanımına ilişkin tüm başlıkları birebir değerlendirdiklerini, kayısı üretiminde sulama konusunda yaşanan sorunları detaylı biçimde ele aldıklarını kaydetti. Milletvekili Ölmeztoprak, finansman noktasında da bakanlık düzeyinde görüşmeler gerçekleştireceğini ve pozitif sonuçlar için gayret edeceği söyledi.

"Hem sahada hem de arazide yoğun bir gayret sarf ediyoruz"

Sulama sezonu öncesinde de sonrasında da hem sahada hem de tarlada olmaya devam edeceğini kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak, zirai donun ağır sonuçlarının giderilmesi noktasında da yoğun bir gayret sarf ettiklerinin altını çizdi. Milletvekili Ölmeztoprak, "Kale'mizde öne çıkan çilek üretimi ve tüm tarım ürünleri için su yönetimini daha da güçlendirmek adına, sulamanın sürdürülebilirliği ve düzenliliği, muhtemel riskleri en aza indirmek için sahadaki ihtiyaçları yerinde tespit ederek çözüm yollarını birlikte geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Ölmeztoprak Hekimhan'da düzenlenen toplantıda da sahadaki talepleri de ele aldıklarını belirtti. Toplantıda, ilçedeki sulama sistemlerinin ihtiyaca göre düzenlenmesi, kuraklık riski ve kaynak israfı gibi tehditlere karşı önleyici adımların atılması, büyük bölümünün elektrikli dinamolarla yapıldığı sulama konusunda kooperatiflerin, güneş enerjisi sistemleriyle ilgili destek talepleri de DSİ teknik heyetiyle değerlendirildi.

Hekimhan'daki baraj ve gölet projelerinde son durum

Kurşunlu Göleti'nin 2026 sezonunda sulamaya açılacağını belirten Ölmeztoprak, Yamadağı'ndaki Çimenlik Barajı için ön inceleme sürecinin tamamlandığını ve planlama aşamasına geldiğini ifade etti. Karapınar Göleti ve sulaması çalışması, Girmana Akpınar'daki membran çalışması, Karslılar Mahallesi Köylüköyü'ndeki gölet ölçüm çalışmalarını da yakından takip ettiklerini söyledi.

Milletvekili Ölmeztoprak, Hasançelebi Mahallesi sınırlarında yer alan, 2000 rakımda bulunan Dipsiz Göl'ün turizme kazandırılması, çevresinde düzenlemeler yapılarak mesire alanı, restoran ve market gibi sosyal donatıların oluşturulması yönündeki talepleri de değerlendirdiklerini ifade etti.

"Madenin geliri, Hekimhan'ımızda, Malatya'mızda kalmalıdır"

40'a yakın mahallenin deprem nedeniyle yarım kalan doğalgaz altyapısı için ek finansman ve Hekimhan'daki demir cevherinin yerinde kurulacak tesisler ile işlenmesi taleplerinin Malatya ziyaretlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a ilettiklerini kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak, "Madenin gelirinin, Hekimhan'ımıza ve Malatya'mıza katma değer sağlaması adına gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milletvekili Ölmeztoprak'tan Sulama Toplantıları - Son Dakika

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