Milletvekili Sema Silkin Ün, Anneler Günü\'nü Tütün Tarlasında Kutladı

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Anneler Günü'nü Beyağaç ilçesinde tarlalarına tütün diken kadınlarla birlikte geçirdi. Traktör kullanarak tütün üreticilerine destek veren milletvekili Ün'e Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün de eşlik etti.

Denizli'de Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Anneler Günü'nü Beyağaç ilçesinde tarlalarına tütün diken kadınlarla birlikte geçirdi. Traktör kullanan Milletvekili Ün, tütün fidesi dikimi yapan kadınlarla sohbet etti yardım etti. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Milletvekili Ün, "Beyağaç Belediye Başkanımız Sezayi Pütün'ün daveti üzerine ilçeye geldim. Tütün eken kadınlarımızla birlikte Anneler Günü'nü kutladık. Onların elleri iki kez öpülmeyi hak ediyor. Hem anneliğin kutsal yükünü omuzluyorlar hem de insanlığı var eden toprakla uğraşıyorlar. Onların hayır duasını almak için ne yapsak az. Varlıkları hayatımız için düzen-yoklukları kaos demek, fedakarlıklarıyla her daim yanımızda olan tüm annelerimizin ellerinden öpüyor, her birine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Tütün tarlasında çok farklı bir gün yaşadık. Sorunlarını bildiğimiz ve her fırsatta çözümü için dile getirdiğimiz çiftçilerimize bol bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum" dedi.

Milletvekili Ün İlçe sakinleriyle kahvehane ve ev ziyaretleri vesilesiyle de de bir araya geldi.

İnşaat çalışmalarına devam edilen Çarşı Camisinde de inceleme yapan Milletvekili Ün, yetkililerden bilgi aldı. Belediye başkanlığı uhdesinde yapılan ve ilçenin en büyük camisinde inşaat işlerinin hızla devam ettiğini anlatan milletvekili Ün, "Camiimizin minaresi çıkıldı ve inşaatımızın da kazasız belasız bir an önce bitirilmesi için işçi kardeşlerimizle birlikte kurban kestik. Cami inşaatımıza hayırseverlerimizin katkısı da çok büyük. İlçe içinden, ilçe dışından çevre illerden hayırseverlerin destekleriyle kaba inşaatı tamamlanan camimiz inşallah kısa bir süre sonra tamamlanarak ibadete açılacak. Camimizin açılış törenin de de yine hep birlikte olacağız. Allah'ım yapılan hayırları kabul etsin" diye konuştu.

Başkan Pütün'den Ün'e teşekkür

Daha sonra Beyağaç Belediyesini de ziyaret eden Milletvekili Ün, Belediye Başkanı Sezai Pütün' den ilçede devam eden yatırımlar ve projelerle ilgili olarak bilgi aldı. Anlamlı bir günde gerçekleştirdiği ziyaretleri için milletvekili Ün'e teşekkür eden Belediye Başkanı Pütün de "Nazik ziyaretleri için vekilimize teşekkür ediyorum. İlçemiz adına gösterdiği ilgi ve desteklerin devamını diliyoruz. Milletvekilimizle birlikte annelere adanan özel günde tarlalarında çalışan tütün fidanı diken kadınlarımızı da ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladık. İlçemiz adına çok güzel bir günü hep birlikte yaşadık" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ