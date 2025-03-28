Milli Eğitim Bakanı Tekin, Köpek Saldırısına Uğrayan 11 Yaşındaki Murat'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Köpek Saldırısına Uğrayan 11 Yaşındaki Murat'ı Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Köpek Saldırısına Uğrayan 11 Yaşındaki Murat\'ı Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Erzurum'un Narman ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Murat Tutar'ı hastanede ziyaret etti. Küçük çocuğun tedavisi sürerken, bakan ziyareti sırasında futbol takımları hakkında tatlı bir iddia da gerçekleşti.

28.03.2025 12:16  Güncelleme: 12:26
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Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Erzurum'un Narman ilçesinde geçtiğimiz günlerde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Murat Tutar'ı tedavi gördüğü Erzurum Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Narman ilçesi Sütpınar Mahallesi'nde 11 Mart 2023 günü meydana gelen olayda; 4. sınıf öğrencisi Murat Tutar (11), iftardan önce ekmek almak için evden çıkarken çevrede dolaşan köpekleri saldırısına uğrayarak ağır şekilde yaralanmıştı. Kendi çabasıyla köpeklerin elinden kurtulmaya çalışan küçük çocuğun imdadına, son anda komşusu yetişmişti. Kanlar içinde kalan çocuk, ailesi tarafından önce Narman İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü, burada yapılan ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alındı. Küçük çocuğun tedavisi halen aynı hastanede devam ediyor.

Memleketi Erzurum'a Ramazan Bayramı öncesi ziyaret ve programlar için gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, tedavisi devam eden Murat Tutar'ı Erzurum Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Baba Yakup Tutar'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Minik Murat ile Beşiktaşlı olma konusunda iddiaya giren Bakan Tekin bu amacına ulaşamadı. Galatasaray takımını tuttuğunu söyleyen Murat Tutar, Bakan Tekin'in ısrarla "Gel Beşiktaşlı ol, sana forma ve futbol topu alayım" demesine rağmen Galatasaray'ı asla bırakmayacağını söyledi. Sohbet Beşiktaş-Galatasaray arasında oynanacak olan derbinin sonucuna göre tatlıya bağlandı.

Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi İbrahim Hakkı Tör ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun da dahil olduğu sohbet sonrası Bakan Tekin Erzurum Şehir Hastanesi çocuk servisini ziyaret etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milli Eğitim Bakanı Tekin, Köpek Saldırısına Uğrayan 11 Yaşındaki Murat'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Tekin, Köpek Saldırısına Uğrayan 11 Yaşındaki Murat'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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