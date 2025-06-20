Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Bahçelievler\'de öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Bahçelievler Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrencilerin karne heyecanına ev sahipliği yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Prof. Dr. Murat Mücahit Yentür, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe ve Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin karnelerini tek tek teslim eden protokol üyeleri, sınıfları ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti. Gözlerindeki heyecanı paylaşan Başkan Bahadır, "Onların tebessümü bizim en büyük mutluluğumuz. Bugün burada ülkemizin geleceğiyle aynı havayı solumaktan onur duydum," dedi.

"Gençlerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, törende yaptığı konuşmada gençlerin eğitim hayatına her şartta destek verdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bahçelievler Belediyesi olarak sadece bugün değil, her zaman gençlerimizin yanındayız. Anaokulundan üniversiteye kadar 215 bin öğrencimize 200 milyon TL kırtasiye ve eğitim desteği verdik. Üniversiteli gençlerimize 5.000 TL kampüs harçlığı sağladık. 84 okulumuza su sebilleri yerleştirdik, kütüphanelerimizi 7/24 hizmete açtık. Genç Başkan Danışmanları projemizle, yönetimde gençlerin söz sahibi olduğu bir model oluşturduk."

YKS'nin ardından moral konseri: Emre Fel sahne alacak

Başkan Bahadır, bu hafta sonu gerçekleşecek YKS sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, sınav sonrası moral buluşması düzenleyeceklerini şu sözlerle duyurdu:

"Pazar günü Emre Fel konserimiz var. Gençlerimize sınav sonrası moral olacak, enerjimizi birlikte yükselteceğiz. Tüm komşularımızı bu güzel etkinliğe bekliyoruz."

"Bahçelievler'de gençler konuşuyor, biz dinliyoruz"

Bahçelievler'de uygulanan "Genç Başkan Danışmanları" projesiyle gençlerin fikirlerinin belediye yönetimine yansıdığını belirten Dr. Bahadır, "Sizlerden gelen her fikir bizim için yol gösterici. Gençlerin enerjisi, bu ilçeyi daha ileriye taşımakta en büyük gücümüz," dedi. - İSTANBUL