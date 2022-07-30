Güngören'deki bombalı saldırıda hayatını kaybeden 3 yaşındaki Aleyna'nın gelinliği mezarına konulmuştu - Son Dakika
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Güngören'deki bombalı saldırıda hayatını kaybeden 3 yaşındaki Aleyna'nın gelinliği mezarına konulmuştu

30.07.2022 11:04
Güngören'deki bombalı saldırıda hayatını kaybeden 3 yaşındaki Aleyna'nın gelinliği mezarına konulmuştu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul/Güngören saldırısının faillerinden PKK mensubu Rüstem Kod Nüsret Tebiş'i Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul/Güngören saldırısının faillerinden PKK mensubu Rüstem Kod Nüsret Tebiş'i Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Güngören'deki bombalı saldırıda hayatını kaybeden 3 yaşındaki Aleyna'nın gelinliği mezarına konulmuştu.

MİT, PKK'nın 27 Temmuz 2008'de İstanbul/Güngören'de gerçekleştirdiği ve 18 vatandaşın ölümü, 154 vatandaşın da yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı eylemin faillerinden olan ve eylem sonrasında Irak'ın kuzeyine kaçan Rüstem Kod Nüsret Tebiş'in geçtiğimiz aylarda Irak kuzeyinden Suriye alanına geçtiğini belirledi. Suriye sahasında Nüsret Tebiş'in izini süren MİT, söz konusu teröristin Türkiye sınırına 60 km uzaklıktaki Haseke şehrinde bir evde saklandığını tespit etti. Planlanan operasyon doğrultusunda harekete geçen MİT, Tebiş'i etkisiz hale getirdi.

Güngören saldırısında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Aleyna Çelik'in küçük gelinliği, yakınları tarafından yeni yapılan mezarına bırakılmıştı. İstanbul'da 27 Temmuz'da babaannesini görmek için Güngören'e giden, babaannesi, teyzesi ve kuzeni ile birlikte dondurma yemek için çıktığı sokakta bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Amasyalı 3 yaşındaki Aleyna Çelik'in mezarı Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Mahmut Demir tarafından mermerden yaptırılmıştı.

Doğum gününden 3 gün önce hayatını kaybeden ve doğum gününde memleketi Amasya'nın Göynücek ilçesi Ilısu köyünde toprağa verilen küçük Aleyna'nın mermerden yapılan mezarına yakınları tarafından küçük gelinliği konulmuştu.

Çelik ailesi, çocuklarının yaptırılan mezarına gelirken Amasya'da geçirdikleri trafik kazasında ölümden dönmüştü. - İSTANBUL

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MİT, Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı Nüsret Tebiş'i Suriye'de etkisiz hale getirdi MİT, Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı Nüsret Tebiş'i Suriye'de etkisiz hale getirdi Son dakika haberi... MİT, Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı Nüsret Tebiş'i Suriye'de etkisiz hale getirdi Son dakika haberi... MİT, Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı Nüsret Tebiş'i Suriye'de etkisiz hale getirdi
Kaynak: İHA

İstanbul, Suriye, PKK, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güngören'deki bombalı saldırıda hayatını kaybeden 3 yaşındaki Aleyna'nın gelinliği mezarına konulmuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güngören'deki bombalı saldırıda hayatını kaybeden 3 yaşındaki Aleyna'nın gelinliği mezarına konulmuştu - Son Dakika
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