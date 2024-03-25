Milli Savunma Bakanı Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Milli Savunma Bakanı Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Kırıkkale Valiliği\'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında çocuklarla ilgilenen Bakan Güler, toplantıda kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

25.03.2024 18:40  Güncelleme: 18:44
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret etti

KIRIKKALE - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte gittiği Kırıkkale Valiliğini ziyaret etti.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Milletvekili Mustafa Kaplan, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, çiçek takdim eden çocuklarla yakından ilgilendi. Bakan Yaşar Güler, ziyarette şeref defterini imzaladı, ardından da makam odasında basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Vali Makas ve il protokolü ile birlikte kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Güler, buradaki ziyaretin ardından Yahşihan ilçesindeki Mühimmat Ana Depo Komutanlığı'nda iftar programına katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milli Savunma Bakanı Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

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