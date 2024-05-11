Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Denizkurdu-2/2024 Tatbikatını İzlemek Üzere Muğla'ya Geldi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Denizkurdu-2/2024 Tatbikatını İzlemek Üzere Muğla'ya Geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Denizkurdu-2/2024 Tatbikatını İzlemek Üzere Muğla\'ya Geldi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 2024 harekat eğitim faaliyetleri kapsamında devam eden Denizkurdu-2/2024 Tatbikatını izlemek üzere Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Muğla'ya geldi. Tatbikata toplam 15 bin personel ve birçok deniz, hava ve kara aracı katılacak.

11.05.2024 12:33
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 2024 harekat eğitim faaliyetleri kapsamında 7-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında Marmaris Aksaz Deniz Üssünde devam eden Denizkurdu-2/2024 Tatbikatını izlemek üzere Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Muğla'ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i Dalaman Havalimanı'nda Muğla Valisi İdris Akbıyık ve kuvvet komutanları karşıladı. Bakan Güler'in, Denizkurdu-2/24 tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü ve Basın Günü faaliyetleri için Muğla'ya geldiği öğrenildi.

Toplam 15 bin personelin görev alacağı tatbikata, 100 su üstü gemisi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter, 28 insansız hava aracı, 7 insansız deniz aracı, 8 kişiden oluşan 2 SAT timi ve 5 kişiden oluşan 3 SAS timi iştirak edecek. Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren 'Marlin İDA' ile 6 kamikaze 'Albatros İDA' da ilk defa tatbikat faaliyetlerine katılacak. Tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları, hedef çekme uçakları, A400M nakliye uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 6 sahil güvenlik botu da katılım sağlayacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Denizkurdu-2/2024 Tatbikatını İzlemek Üzere Muğla'ya Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Denizkurdu-2/2024 Tatbikatını İzlemek Üzere Muğla'ya Geldi - Son Dakika
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