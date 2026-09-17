Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Aktürk: "Suudi Arabistan’ı hedef alan İHA saldırısı ile Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyoruz"

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, " Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısı ile Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında 11 Eylül'de Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Sözleşmeli Er Ziyar Koparan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve millete başsağlığı dilediğini ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele kapsamında çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Tuğamiral Aktürk, "Geçtiğimiz hafta içerisinde 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, hudutlarımızda ise 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 878 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 323'e ulaşmış, engellenen 875 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 50 bin 269 olmuştur" açıklamasında bulundu.

"Kanada'da icra edilecek Denizaltı Komutanlar Konferansı'na Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından iştirak edilmesi planlanmaktadır"

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgesel ve küresel barış için öncü bir rol oynamaya devam ettiğini belirterek, "14-18 Eylül tarihleri arasında Kore'de gerçekleştirilen 'Türkiye-Kore Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'na Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanımız tarafından, 17-18 Eylül'de Almanya'da gerçekleştirilen 'Türkiye-ABD Hava Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'na Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanımız ve beraberindeki heyet, Köstence/Romanya'da düzenlenen 'Sea Breeze-2026 Donanma Komutanları Konferansı'na ise Mayın Filosu Komutanımız ile 1'inci Arama Tarama Filotillası Komodorumuz tarafından katılım sağlanmaktadır. 21-23 Eylül tarihleri arasında Kanada'da icra edilecek Denizaltı Komutanlar Konferansı'na Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından iştirak edilmesi planlanmaktadır" diye konuştu.

Azerbaycan'ın 20 Eylül Egemenlik Günü'nü de kutlayan Aktürk, iki devlet, tek millet anlayışıyla birlik ve beraberliğin devam edeceğini belirtti.

"Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısı ile Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyoruz"

Kızıldeniz ve Babülmendep'teki Husi tehdidinin bölge güvenliğinin yanı sıra uluslararası deniz ticaretini de olumsuz etkilediğini vurgulayan Tuğamiral Aktürk, "Geçtiğimiz hafta sonu Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısı ile Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Kızıldeniz ve Babülmendep'te devam eden Husi tehdidi ise yalnızca bölge güvenliğini değil, uluslararası deniz ticaretini ve küresel istikrarı da olumsuz etkilemektedir" şeklinde konuştu.

"12 ülke tarafından Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticaret ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik atılan adımları memnuniyetle karşılıyoruz"

İsrail'in Lübnan, Suriye ve Filistin'e yönelik eş zamanlı saldırılarının bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirdiğini ifade eden Tuğamiral Aktürk, şunları söyledi:

"Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada'nın öncülüğünde 12 ülke tarafından Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticaret ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik atılan adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Bununla birlikte İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı kamplar ile Lübnan'ın güneyindeki yerleşim yerlerini hedef alması karşısında uluslararası toplumu söylemin ötesine geçerek somut ve caydırıcı tedbirler almaya davet ediyoruz. Bölgede barış ve huzurun sağlanması için İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine derhal son vermesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu

Aktürk, Sivrihisar Hava Gösterileri kapsamında Türk Yıldızları'nın Sivrihisar'da, 26'ncı Ostrava NATO ve 17'nci Çekya Hava Kuvvetleri Günleri kapsamında ise SOLOTÜRK'ün Çekya'da gösteri uçuşları gerçekleştireceğini bildirdi.

"Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi ve IIR TEMREN mühimmatıyla hava-yer ve hava-hava atışları başarıyla gerçekleştirilmiştir"

Yerli ve milli savunma sanayisi ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin güç ve etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyleyen Aktürk, "Roketsan tarafından 8-10 Eylül tarihleri arasında Antalya'da Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Genişletilmiş Menzil Projesi kapsamında Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS GM) ve IIR TEMREN mühimmatıyla hava-yer ve hava-hava atışları başarıyla gerçekleştirilmiştir. MİLGEM 6-12'nci Gemiler Tedariki Projesi çerçevesinde Sedef Tersanesi'nde inşa ve donatım faaliyetleri devam eden 3'üncü istif sınıfı fırkateyn İzmit'in deniz kabul testleri 15 Eylül'de başlamıştır" dedi.

"MKE tarafından savunma sanayii paydaşlarımıza 107 mm roket tapası ve Fırtına obüs ekipmanları teslim edildi"

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından Mısır'daki iş birliklerini geliştirmek ve bölgedeki faaliyetleri etkin şekilde yürütmek amacıyla 'Zafer' adlı şirketin kurulduğunu aktaran Aktürk, "MKE tarafından savunma sanayii paydaşlarımıza 107 mm roket tapası ve Fırtına obüs ekipmanları teslim edilmiş, Mısır'daki iş birliklerini geliştirmek ve bölgedeki faaliyetlerini daha etkin şekilde yürütmek amacıyla 'Zafer' adlı şirket kurularak faaliyete geçirilmiştir. Yine MKE tarafından 16-20 Eylül tarihleri arasında Güney Afrika'da düzenlenen '2026 Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı'na katılım sağlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"19 Eylül, üstün bir cesaret ve fedakarlıkla mücadele ederken gazi olan kahramanlarımızın gurur günüdür"

19 Eylül Gaziler Günü'nü de kutlayan Aktürk, "19 Eylül, kutsal vatan topraklarımızı korumak, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için üstün bir cesaret ve fedakarlıkla mücadele ederken gazi olan kahramanlarımızın gurur günüdür. Bu vesileyle 19 Eylül Gaziler Günü ile Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e 'gazi' ünvanı ve 'mareşal' rütbesi verilişinin 105'inci yıl dönümünü şimdiden kutluyor, başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi şimdiden rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, hayatta olan gazilerimize ve fedakar ailelerine sağlık ve esenlikler diliyoruz" dedi.