Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Aktürk: "TAYFUN Blok-2 füzesi ve Fırtına-2 obüsü envantere alındı" - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Aktürk: "TAYFUN Blok-2 füzesi ve Fırtına-2 obüsü envantere alındı"

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Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Aktürk: "TAYFUN Blok-2 füzesi ve Fırtına-2 obüsü envantere alındı"
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Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 füzesi ile Fırtına-2 obüsü envantere alınmıştır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 füzesi ile Fırtına-2 obüsü envantere alınmıştır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığının haftalık basın bilgilendirme toplantısı, Ankara'nın Temelli bölgesinde bulunan Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı'nda gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadele, hudut güvenliği, savunma sanayii, uluslararası iş birlikleri ile eğitim ve tatbikat faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ilk kez düzenlenen Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması'na ilişkin bilgi veren Aktürk, "19-25 Ekim tarihleri arasında katılımcı ülkeler arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek, ortak çalışma kültürünü geliştirmek ve askeri alanda yenilikçi teknolojilere yönelik iş birliği imkanlarını artırmak amacıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından ilk kez düzenlenen yarışma, uluslararası düzeyde önemli bir organizasyon olma özelliği taşımaktadır" dedi.

Yarışmaya 18'i yarışmacı, 14'ü gözlemci olmak üzere 32 ülkenin katıldığını belirten Aktürk, TSK'nın farklı kuvvet ve komutanlıklardan 5 takımla temsil edildiğini ifade etti. Aktürk, yarışma kapsamında 23 Ekim'de savunma sanayii firmalarının sergileri ve uçuş gösterilerinin düzenleneceğini, 24 Ekim'deki Seçkin Gözlemci Günü'nde ise final müsabakaları ile ödül töreninin gerçekleştirileceğini bildirdi.

"TAYFUN Blok-2 füzesi ve Fırtına-2 obüsü envantere alındı"

Savunma sanayiinde geliştirilen yerli ve milli sistemlerle TSK'nın güç ve etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Aktürk, "Savunma sanayimizin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 füzesi ile Fırtına-2 obüsünün envantere alındığını açıklayan Aktürk, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca 2 adet HÜRKUŞ-II uçağının muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak, envantere alınmasının planlandığını söyledi. Aktürk, Türkiye'nin hava savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere de değinerek, 21 Ekim'de Sinop Atış Alanı'nda Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanının katılımıyla SİPER Hava Savunma Silah Sistemi kullanılarak gerçekleştirilen atışların başarıyla tamamlandığını açıkladı.

"4 PKK'lı terörist daha teslim oldu"

TSK'nın terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, kalıcı güvenliğin tesis edilmesine yönelik operasyon ve faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Aktürk, hafta içerisinde 4 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

"Hudutlarda 364 şahıs yakalandı, 2 bin 47 şahıs engellendi"

Hudut güvenliği faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Aktürk, hafta boyunca yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 364 kişinin yakalandığını, 2 bin 47 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini açıkladı. Aktürk, "Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 14 bin 207, engellenen kişi sayısı da 56 bin 898'e ulaşmıştır" dedi.

"Libya Temsilciler Meclisinin kararını memnuniyetle karşılıyoruz"

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın Libya Temsilciler Meclisi tarafından 20 Ekim'de onaylanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aktürk, "Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın Libya Temsilciler Meclisi tarafından da 20 Ekim'de onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kararın alınmasında irade ortaya koyan Libyalı yetkililere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mutabakatın Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerin korunması açısından önemine işaret eden Aktürk, "İki ülkenin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunmasına katkı sağlayan bu mutabakatı önemsiyor; Libya'nın doğusu ile batısını ortak bir gelecek etrafında buluşturan 'tek ve bütünleşmiş Libya' hedefini destekliyoruz. Libya'nın birlik ve bütünlüğünün korunmasına, kalıcı istikrarın tesisine ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bedir Mutabakat Zaptı 21 Ekim'de Doha'da imzalandı"

Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasındaki askeri iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imzalanan Bedir Mutabakat Zaptı'na da değinen Aktürk, "Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasındaki askeri iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan Bedir Mutabakat Zaptı' 21 Ekim'de Doha'da imzalanmıştır. Karşılıklı güven ve ortak menfaatler temelinde birbirini tamamlayan imkan, kabiliyet ve tecrübelerimizle güçlü ve sürdürülebilir ortaklıklar tesis ederek, bölgesel barış ve güvenliğin pekiştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Aktürk ayrıca Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

"TURNAs-2026 Tatbikatı Doğu Akdeniz'de devam ediyor"

İnsansız deniz sistemlerinin harekat ortamındaki etkinliğinin test edilmesine yönelik faaliyetlere de değinen Aktürk, 19-27 Ekim tarihleri arasında Antalya ve Doğu Akdeniz'de Milli İnsansız Deniz Sistemleri-2026 (TURNAs) Tatbikatı'nın gerçekleştirildiğini belirtti. Aktürk, tatbikatın milli ve NATO uyumlu insansız sistemlerin deniz harekat ortamındaki etkinliklerinin denenmesi, insanlı ve insansız platformların birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi ve yerli sistemlerin deniz koşullarındaki performanslarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

Kaynak: İHA
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