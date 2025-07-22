Mimarsinan Kent Müzesi İnşaatında Son Durum - Son Dakika
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Mimarsinan Kent Müzesi İnşaatında Son Durum

Mimarsinan Kent Müzesi İnşaatında Son Durum
22.07.2025 12:28  Güncelleme: 12:31
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen ve kentin kültürel hafızasını yansıtacak olan Mimarsinan Kent Müzesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen ve kentin kültürel hafızasını yansıtacak olan Mimarsinan Kent Müzesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Mimarsinan Kent Müzesi'nde çalışmalar hızla sona yaklaşıyor. Toplam 6 bin metrekarelik inşaat alanına sahip projenin, 2 bin 55 metrekarelik iç mekan düzenlemesi büyük oranda tamamlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin kültürel kimliğine katkı sunacak müzede teknik incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç'a inceleme gezisinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Resul Duman da eşlik etti. Kent Müzesi'nin vizyonunu ve hedeflerini paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şu ifadeleri kullandı;

"Şu anda Mimarsinan Kent Müzesi diye projelendirdiğimiz yapıda, şehrimizin değerleri kamuoyu ile paylaşılacak, arkeoloji alanına da yer verilecek. Çok değerli Kültür ve Turizm Bakanımızın teşriflerinde istişaremiz sonrasında iş birliği içerisinde burasının projelendirilmesinin doğru olacağı kanaatiyle yol aldığımız bir eserdir. Tamamlanma aşamasında, ince işleri kaldı."

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin şehre değer katan kütüphane, müze, gastronomi merkezi ve yeme içme mekanlarıyla insanların uğrak yeri olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Kültepe Kaniş Karum kayadan oyma müzemizi de hayata geçirdiğimizde mevcut müzelerimizi ekleyerek, müzeler şehri Kayseri'ye değer katacak. Kayseri'mizi Kültür Yolu Festivali'ne dahil eden Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. 10 bloktan oluşan modern yapısıyla dikkat çeken Kent Müzesi'nde açık ve kapalı avlular, sergi salonları, müze mağazası, seminer salonları, teknik alanlar, eser depoları, yönetim ofisleri ve dijital sergi altyapısı yer alıyor. Müzede kesintisiz sirkülasyon ve görsel süreklilik prensibiyle çağdaş müzecilik anlayışına uygun bir kurgu oluşturuldu. Mimarsinan Kent Müzesi, toplam 2 bin 55 metrekarelik sergileme alanında Kayseri'nin tarihini, doğasını, kültürel birikimini ve toplumsal belleğini yansıtan 6 tematik bölümle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Giriş kısmında 560 metrekarelik bir fuaye alanı da yer alan müze, Kayseri'nin geçmişten bugüne taşıdığı tüm değerleri tek bir çatı altında toplayarak ziyaretçilerine zengin ve interaktif bir deneyim sunacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mimarsinan Kent Müzesi İnşaatında Son Durum - Son Dakika

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