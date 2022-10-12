Minik Özge yeni protez bacaklarıyla hayallerine koştu

Antalya'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına 150 lira maliyetle kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen Özge'nin (8) dar geldiği için yürümesinde güçlük yaşatan protezi, yardımseverlerin yardımıyla yenilendi. Yeni protezini takıp soluğu atletizm pistinde alan Özge, yeni proteziyle ilk kez koşma sevincini yaşadı. Yüzünde gülücükler açan minik kız, "Koşmak çok güzel" dedi.

Kepez ilçesinde yaşayan alüminyum doğrama ustası Ali İhsan ile İlknur Yıldırım çiftinin 'Özge' ismindeki bebekleri 1 Ocak 2013 tarihinde 6,5 aylık olarak dünyaya geldi. İddiaya göre, özel bir hastanede kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden minik Özge, babasının evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle yürümeye başladı. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken gündeme gelen küçük Özge için daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi devreye girerek küçük kızın fizik tedavi ve protez ihtiyaçlarını karşıladı. İstanbul'da yaklaşık 20 gün süren çalışmalar sonunda Özge yeni proteziyle taburcu oldu. Antalya'da kullandığı protezden daha gelişmiş özelliklere sahip proteziyle alıştırma yürüyüşleri yapan Özge, tek başına yürüyüp merdivenleri de çıkabilir hale geldi.

Kızının hayalleri için uğraştı

Daha önce kızının koşabilmesi için bir arkadaşından hediye olarak aldığı protez parçalarını tamir ederek koşması için çabalayan Ali İhsan Yıldırım, doğrama atölyesine kızıyla birlikte gelip parçaları birleştirdi. Kızının bacak ölçüsünü alan Yıldırım, proteze koşmayı kolaylaştıracak yay eklentisi gibi ek parçalar da ekleyip kullanılabilir hale getirdi. Esnek yapısıyla dikkat çeken protezi kızının bacağına takan Yıldırım, ardından ilk test yürüyüşünü kızıyla birlikte sokakta gerçekleştirdi. Baba ile kızı koşma hayalleri kurarken, Özge'nin boyunun uzaması protezin değişme ihtiyacını doğurdu.

Yeni protezine kavuştu

Bu yaşına kadar boy ve kilosu geliştikçe protezleri de değişen Özge'ye son olarak geçtiğimiz aylarda mevcut protezi dar gelmeye başladı. Baba Ali İhsan Yıldırım'ın kızının durumunu İhlas Haber Ajansı (İHA) kameralarına anlatmasıyla minik Özge'ye Türkiye ve yurt dışından yardım yağdı. Yeni protez için gereken 45 bin liranın 15 bin lirasını bir dernek, geri kalan kısmını ise yardımseverler karşıladı. Kızıyla birlikte İstanbul'un yolunu tutan Ali İhsan Yıldırım, yeni protezi alıp tekrar Antalya'ya döndü.

Soluğu atletizm pistinde aldı

Yeni proteziyle babasının elinden tutup Zeytinköy Atletizm Pisti'ne gelen Özge, pistte profesyonel atletler gibi start pozisyonu aldı. Babasının direktifiyle start noktasından çıkan Özge, yeni proteziyle ilk kez koşma sevincini yaşadı. Özde, 'Koşmak çok güzel' diyerek yaşadığı mutluluğu ifade etti.

Vatandaşlara teşekkür etti

Dernek, yurt içi ile yurt dışından birçok vatandaşın toplamda 45 bin TL'lik bir yardım yaptığını belirten Yıldırım, yardımlar için teşekkür etti. Alınan yardımlarla İstanbul'da 10 gün konakladıklarını ve Özge'nin yeni protezine kavuştuğunu belirten Yıldırım, yaklaşık 1,5 yıl kızının yeni protezini kullanabileceğini söyledi.

"Hayal gerçekleşiyor"

Yıldırım, kızının koşmasından dolayı duyduğu mutluluğu ise, "Biz bunu daha ileriye götüreceğiz. Biraz daha güçlenmesi için hazırlıklar yapıyoruz. Bir gün Özge'yi protez bacakla normal insanlardan daha hızlı koşarken göreceksiniz. Hayal gerçekleşiyor. Hayalimiz daha büyük. Normal insanların seviyesine gelmek için bu hedefte ilerliyoruz. Şu an Özge koşuyor. Amacım Özge'ye protez ayağının olduğunu hissettirmemek" sözleriyle anlattı.

Baba Yıldırım, kızı için başlattığı hukuk mücadelesini bağımsız milletvekili adayı olarak devam ettirmeyi planladığını da sözlerine ekledi. - ANTALYA