Miniklerden duygulandıran hareket: Kimi harçlığını bağışladı kimi mektup gönderdi - Son Dakika
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Yerel

Miniklerden duygulandıran hareket: Kimi harçlığını bağışladı kimi mektup gönderdi

Miniklerden duygulandıran hareket: Kimi harçlığını bağışladı kimi mektup gönderdi

Sivas'ta 3 ilkokul öğrencisi harçlıklarını Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ne bağışlarken, İstanbul'da yaşayan iki çocuk ise gönderdikleri mektuplarla şehitlere ve gazilere olan sevgilerini dile getirdi.

20.12.2024 12:21
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Sivas'ta 3 ilkokul öğrencisi harçlıklarını Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ne bağışlarken, İstanbul'da yaşayan iki çocuk ise gönderdikleri mektuplarla şehitlere ve gazilere olan sevgilerini dile getirdi. Çocukların bu anlamlı hareketleri şehit ailelerini duygulandırdı.

Sivas il merkezindeki Namık Kemal İlkokulu öğrencileri, geçtiğimiz günlerde Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında dernekte yer alan şehitler müzesini gezen öğrenciler, sergilenen hatıralardan ve şehitlerin kahramanlık hikayelerinden oldukça etkilendi. Müze gezisi sırasında ilkokul öğrencisi üç arkadaş, cep harçlıklarını derneğe bağışlamak istediklerini belirtti. Dernek Başkanı Fatih Deveci, bu anlamlı bağışı ilk başta kabul etmek istemese de çocukların ısrarı üzerine bağışlarını alarak, kendilerine makbuz verdi. Çocukların bağış yaptıktan sonra sevinçle koşmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Deveci, öğrencilerin bu duyarlı davranışından derinden etkilendiğini ifade ederek, "Bu çocuklarımızın düşünceleri ve yürekleri bizleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Hava soğuktu ama içimizi ısıtan, bizi çok mutlu eden görüntü ile karşılaştık"

Öte yandan derneğe İstanbul'dan gönderilen iki mektup da şehit ailelerini ve gazileri duygulandırdı. Mektuplarında "Sizin cesaretiniz ve fedakarlığınız sayesinde özgür bir ülkede yaşıyoruz. Bu vatanı koruyup savaştığınız için teşekkür ederim" ifadelerinin yer aldığı iki miniğin sözleri şehit aileleri ve gazileri mutlu etti.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, mektup gönderen çocukların kendilerine büyük mutluluk yaşattığını ifade ederek, "Bizi mutlu eden bir olay yaşandı. Kış günü hava soğuktu ama içimizi ısıtan, bizi çok mutlu eden görüntü ile karşılaştık. Sabah posta kutumuza baktığımızda İstanbul'dan bir minik kardeşimiz bizi hiç bilmeden, bizi hiç tanımadan, kendisi şehit ve gazi ağabeylerini unutmaması adına bir mektup yazıp göndermiş. Şehit ailelerimiz de mutlu oldular. Ertesi gün tekrar posta kutumuza baktığımızda İstanbul'dan yine bir mektup gönderilmişti. Yine çok mutlu olduk. Çünkü küçücük bedenleriyle bizlere büyük duygular yaşattılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Demek ki ülkemizde hala memleketini, vatanını seven, şehidine ve gazisine çok büyük değer veren gençler var. Bunları görmek bizleri mutlu etti. Bu çocuklarımızı yetiştiren annelere, babalara ve öğretmenlere şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Cep harçlıklarını bağışladılar

Deveci, şehitler müzesini gezen çocukların cep harçlıklarını bağışladıklarını ifade ederek, "Şehitlerimizi ve gazilerimizi unutturmamak için çaba serf ediyoruz. Yıl içerisinde ortalama 60 tane Sivas'tan okullardan öğrencileri ağırlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde de Namık Kemal İlkokulu'ndan öğrenci grubumuz gelmişti. Çocuklarımızı müzemizde ağırladık. Çocuklar duygulandı, ağlayaraktan yanıma geldiler. 'Sizin için ne yapabiliriz' dediler. O gün belki öğle yemeğine verecekleri harçlıklarını bize vermek istediler. Biz kabul etmedik ilk başta. O üç çocuğumuz o günkü yemek parasını ya da harçlığını bize bağış olarak verdiler. Almayı düşünmüyorduk ama çok ısrar ettiler, biz de aldık, makbuzlarını verdik" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

İstanbul, Yerel, Çocuk, sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Miniklerden duygulandıran hareket: Kimi harçlığını bağışladı kimi mektup gönderdi - Son Dakika

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