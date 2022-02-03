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Misafir öğrenciler buz pateninde - Son Dakika

Misafir öğrenciler buz pateninde

03.02.2022 09:08
Misafir öğrenciler buz pateninde

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı güz dönemi biterken Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER) misafir öğrencileri yalnız bırakmadı.

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı güz dönemi biterken Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER) misafir öğrencileri yalnız bırakmadı.

ERULDER 15 misafir öğrenciyi Palandöken ilçesinde bulunan buz pateni salonuna götürdü.

Erzurum'da okuyan uluslararası öğrencilerin sosyalleşmesi,şehir yaşamına uyumunu sağlamayı hedefleyen ERULDER, bu kapsamında birçok faaliyet gerçekleştirdi.

Şehir oryantasyonu, kitap tahlilleri, futbol turnuvası, masa tenisi turnuvası madde bağımlılığı ve insan hakları konferansı, paintball gibi birçok aktivite misafir öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

Son olarak Erzurum'da bulunan buz pateni salonuna giden misafir öğrenciler patenle kaymanın heyecanını yaşadılar. Daha önce buz pateni salonuna gitmeyen misafir öğrencilerin yaşadığı heyecan yüzlerinden okundu.

Yaklaşık on ülkeden on beş misafir öğrencinin katıldığı organizasyonda öğrencilere kaymanın incelikleri öğretildi. Sabah saatlerinde salona gelen öğrenciler paten ekipmanlarını aldıktan sonra usta öğreticilerin eşliğinde buz üstünde kaymaya başladılar. Ayakta durmakta zorlanan uluslararası öğrenciler günün ilerleyen saatlerde tek başlarına kaymanın heyecanını yaşadılar. Buz kalitesinin çok güzel olduğu aynı zamanda ülkemizin en güzel tesislerinden birine sahip olan Erzurum'da buz üstünde kaymanın heyecanını yaşayan uluslar arası öğrenciler güzel bir gün geçirerek dernek yönetimine teşekkür ettiler.

Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Hanım komisyonu organizasyonu ile misafir öğrencilere çay kahve ikram edildi. İçilen çay kahve eşliğinde sohbet edildi. - ERZURUM

Misafir öğrenciler buz pateninde
Misafir öğrenciler buz pateninde

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İnsan Hakları, Erzurum, Futbol, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Misafir öğrenciler buz pateninde - Son Dakika


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