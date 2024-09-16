Miss Turkey 2024 İdil Bilgen Bingöl'e Atandı - Son Dakika
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Miss Turkey 2024 İdil Bilgen Bingöl'e Atandı

Miss Turkey 2024 İdil Bilgen Bingöl\'e Atandı

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, DHY kurasında Bingöl'e atandı ve ay sonuna kadar göreve başlayacak.

16.09.2024 13:02
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Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında Bingöl'e atandı.

Miss Turkey 2024'de mücadele eden 20 genç kız 4 gün önce birincilik için podyuma çıktı. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen final gecesinde jüri üyelerinin en fazla oyunu alan İdil Bilgen Türkiye'nin en güzel kızı oldu. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan 24 yaşındaki İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında Bingöl'ün Yayladere ilçesi Toplum Sağlığı Merkezi'ne atandı.

Bilgen'in ay sonuna kadar göreve başlaması bekleniyor. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Miss Turkey 2024 İdil Bilgen Bingöl'e Atandı - Son Dakika

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