Mobil KETEM Aracı İle Kanser Taramaları Destekleniyor - Son Dakika
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Mobil KETEM Aracı İle Kanser Taramaları Destekleniyor

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Erzincan Sağlıklı Hayat Merkezi, mobil KETEM aracıyla köylere giderek 30-69 yaş arası kadınlara rahim ağzı, 40-69 yaş arası kadınlara meme ve 50-70 yaş arası bireylere bağırsak kanseri taraması yapıyor. Ücretsiz hizmet veren bu uygulama, sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına getiriyor.

20.09.2024 09:47  Güncelleme: 09:51
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Mobil KETEM tarama aracıyla sağlık hizmeti vatandaşın ayağına gidiyor

ERZİNCAN - Erzincan Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM biriminde; 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri taraması amacıyla HPV alımı, 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri taraması amacıyla mamografi çekimi, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere bağırsak kanseri taraması amacıyla GGK testi ücretsiz olarak yapılıyor.

Erzincan merkez köylerde Aile hekimlikleri ve muhtarlıklar kanalıyla 40 ve üzeri yaş gurubu kadın ve erkeklere Erzincan Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezine ait MOBİL KETEM aracı ile köy ve mahallelerinden guruplar halinde alınarak Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM biriminde kanser taramaları yapıldıktan sonra tekrar geri götürülüyor.

Aile Hekimliği tarafından arandığını söyleyen Güliz Şimşek; "54 yaşımdayım. Mollaköy Aile Hekimliği tarafından 40 yaş üstü kişilere ücretsiz kanser taraması yapıldığı söylendi. Köyden araçla bizleri aldılar. Burada memoğrafi çekileceğiz. Sağlık il müdürlüğümüze teşekkür ederim" dedi.

Yapılan hizmetler ile ilgili bilgi veren Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu Hekimi Dr. Funda Demirel, "Bugün Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM birimi olarak köylerden gelen hastalarımıza kanser taramalarını yaptık. Mollaköy ASM aile hekimliğimi ile irtibata geçerek guruplar oluşturduk. Guruplarımız buraya ücretsiz servis aracımızla getirdik. 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri, 50 ile 70 yaş arasında ki misafirlerimiz de kolon kanseri taraması yaptık. Sağlıklı Hayat Merkezi birimi olarak bu hizmeti ilimize uzak köy ve mahallelerimize sunuyoruz. Aile hekimleri ve Muhtarlar ile görüşerek guruplar oluşturuyoruz. Ücretsiz servis gönderiyoruz davet ediyoruz ve muayenelerini yaparak mahalle ve köylerine geri gönderiyoruz.

Ayrıca Sağlıklı Hayat Merkezine ait kendi imkanlarımız ile oluşturduğumuz MOBİL KETEM aracımız var. Bu aracımız ile buraya gelmeleri zor olan vatandaşlarımıza giderek kendi mahalle ve köylerinde Rahim Ağzı kanseri ve kolan kanseri taramalarını yapıyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM birimi olarak vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetler hakkında bilgilendirme, hem de kanser taramalarının önemini anlatmak amacıyla Kur'an Kursları ve Halk Eğitim Merkezinde, kadınların olduğu her yerde eğitim veriyoruz" dedi.

Mollaköy Aile Sağlığı Hekimi Dr. Fatih Karakaş ise yaptığı konuşmasında; "Kanser tarama için Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Tarama Merkezi KETEM' den otobüs talep ettik. Otobüs ile yaklaşık 40 vatandaşımızı şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta Mollaköy'den Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM birimine getirdik. Burada taramaları yapılan hastalarımızı tekrar aynı araç ile evlerine bırakıyoruz. Yaşları 40 üzeri olan özellikle bayan vatandaşları telefonla aradıklarını söyleyen Karakaş, gerekirse belediyeye ait hoparlörü kullanarak anons ettiriyoruz. Bu sayede vatandaşlarımızın haberi oluyor. Haberi olan vatandaşlarımız isimlerini yazdırdıktan sonra Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Tarama Merkezi KETEM' den temin edilen araç ile köyümüzden Sağlıklı Hayat Merkezine götürüyoruz" diye konuştu.

Mobil KETEM Aracı İle Kanser Taramaları Destekleniyor
Kaynak: İHA

Erzincan, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mobil KETEM Aracı İle Kanser Taramaları Destekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mobil KETEM Aracı İle Kanser Taramaları Destekleniyor - Son Dakika
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