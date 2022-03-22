Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Croitor, Başkan Seçer'i ziyaret etti - Son Dakika
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Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Croitor, Başkan Seçer'i ziyaret etti

22.03.2022 16:07
Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Croitor, Başkan Seçer'i ziyaret etti

Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Büyükelçi Croitor'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Seçer, Moldova ile yerel yönetim olarak ilişkilerin geliştirilebileceğini söyledi. Seçer, "Her şey ekonomik değil, özellikle kültürel ve sanatsal faaliyetlerde iş birliği yapabiliriz. O bölge insanının kültüre, sanata ne kadar önem verdiğini biliyorum çünkü. Biz de burada kültürün, sanatın insanlarda birleştirici güç olduğunun farkındayız. Mesela tiyatro, müzik ve sportif faaliyetler çok önemsediğimiz konular" dedi.

Seçer, Mersin'in çok kozmopolit bir yer olduğunu ve insanların kültür-sanat etkinlikleri ile kaynaşma fırsatı bulduğunu ifade ederek, "Çok kültürlü bir yer. Doğu-batı; Türkiye coğrafyasının her bölgesinden insan var. Böyle olunca da biz nasıl bu insanları bir arada tutacağız. Kültür ve sanat bunun en önemli çimentosu. Onun için de önemsiyorum. Bu konuda iş birliği yapabiliriz. Bizim burada bazı festivaller oluyor. İşte Narenciye Festivali. Moldova'dan dans, folklor ekipleri geliyor. Bundan sonraki süreçte de kardeş şehir olabilir. O detayları düşünmekte de yarar var" diye konuştu.

"Mersin'i çok temiz, çok güzel, çok aydınlık bir şehir olarak buldum"

Türkiye'de 2 senedir bulunduğunu söyleyen Büyükelçi Croitor, "Ama 2 sene bu pandemiden dolayı daha çok evde kapalıydık. Çoktan size gelmek isterdim. Mersin'i çok çok işittim. Mersin güzelmiş. Mersin'in büyük limanı varmış. İnsanı çok sıcakkanlıymış. Şimdi Mersin'i çok temiz, çok güzel, çok aydınlık bir şehir olarak buldum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Croitor, Başkan Seçer'i ziyaret etti

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Vahap Seçer, Moldova, Mersin, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Croitor, Başkan Seçer'i ziyaret etti - Son Dakika


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