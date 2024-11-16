Mono Steel\'den Çalışanlara Moral Yemeği

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Ferizli Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan Mono Steel, çalışan motivasyonunu artırmak ve takım ruhunu pekiştirmek gayesiyle fabrikasının bahçesinde tüm personele yönelik yemek organizasyonu düzenledi.

Türkiye'de çelik sektörünün dikkat çeken markası Mono Steel, Ferizli ve Söğütlü'deki personelleri için düzenlediği yemek etkinliği ile çalışanlarına hem moral dolu bir gün yaşattı hem de iş birliği ve takım ruhunu güçlendirme hedefini pekiştirdi. Fabrika bahçesinde yapılan bu özel etkinlikte çalışanlar, yoğun iş temposuna kısa bir mola vererek keyifli bir gün geçirdi. Birliktelik ve motivasyon odaklı bu organizasyon, çalışanlar arasındaki bağları güçlendirmeyi hedeflerken, aynı zamanda çalışanlarına verdiği değerin de altını çizdi. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin iş yerindeki atmosferi pozitif yönde etkilediğini ve çalışma enerjilerini artırdığını belirterek, yönetime teşekkür etti. Mono Steel Kurucu Ortağı ve CEO'su Mustafa Toprakçeken, çalışan motivasyonunu artıran ve takım ruhunu destekleyen benzer etkinliklerle daha güçlü bir çalışma ortamı oluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Etkinlik, çalışanların moralini artırmak ve takım ruhunu güçlendirmek için düzenlenen sosyal etkinliklerden biri olarak öne çıkarken, Mono Steel'in çalışan odaklı yönetim yaklaşımını da gözler önüne serdi. - SAKARYA