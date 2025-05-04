Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Yerel

Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta kontrolünü kaybeden motosiklet devrildi; sürücü hastaneye kaldırıldı ancak hayati tehlikesi yok.

04.05.2025 23:53
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Direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

ANTALYA - Manavgat'ta seyir halindeyken motosikletin kontrolünü kaybederek devrilen sürücü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Side Mahallesi Çakalderesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya- Alanya D-400 Karayolunda Alanya istikametine seyir halindeki B.B.'nin kullandığı 07 BEN 832 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım taşına çarpması sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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