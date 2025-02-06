Motosiklet Kazasında Yaralı Üşümemesi İçin Battaniye ile Sarıldı - Son Dakika
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Yerel

Motosiklet Kazasında Yaralı Üşümemesi İçin Battaniye ile Sarıldı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı, motosiklet sürücüsüne battaniye verildi.

06.02.2025 20:02
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Yaralının üşümemesi için battaniye ile sardılar

ANTALYA - Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, itfaiye ekipleri kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü üşümemesi için battaniye ile sardı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi Çamlık Caddesi ile 1144 sokak kesişiminde bulunan kavşak sisteminde meydana geldi. Çamlık Caddesinden seyir halindeki Hande A. idaresinde ki 07 VDS 70 plakalı Peugeot marka otomobil, 1144 sokak istikametine gitmekte olan Gülsüm K. yönetimindeki 07 BPB 303 plakalı Audi marka araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, 07 BPB 303 araç o sırada sokak kesişiminde karşıya geçmek için bekleyen Hüseyin S.'nin kullandığı 07 BGK 883 plakalı motosiklete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada karşıya geçmek için beklerken yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin S. havanın soğuk olması nedeniyle üşümemesi için itfaiye ekipleri tarafından getirilen battaniye ile sarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Motosiklet Kazasında Yaralı Üşümemesi İçin Battaniye ile Sarıldı - Son Dakika

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