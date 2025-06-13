Kontrolden çıkan motosiklet park halindeki araçlara çarptı... Kaza anı kamerada

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin park halindeki araçlara çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 09 BB 190 plakalı motosiklet, sürücüsünün dönüş esnasında hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki motosiklet ve araca çaptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletten düşerek başını beton zemine çarpan sürücü ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, görüntülerde dönüş yapan motosiklet sürücüsünün park halindeki araç ve motosiklete çarparak düşmesi yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.