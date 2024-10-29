MotoTanya\'ya Anma Töreni

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Muğla'nın Milas ilçesinde 21 Temmuz 2024 tarihinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Rus motosiklet fenomeni Tatyana Ozolina, bilinen adıyla "MotoTanya," için Milaslı moto-vlogger CohoMoto'dan anlamlı bir anma gerçekleştirildi.

CohoMoto, Ozolina'nın anısını yaşatmak adına kaza yerine çiçek ve kask bırakarak, bu dokunaklı anları sosyal medya üzerinden paylaştı. CohoMoto yaptığı açıklamada, "Tatyana, motosiklet tutkusu ve özgür ruhuyla birçok kişiye ilham verdi. Onun bıraktığı izleri unutturmamak ve bu tutkuyu yaşatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

CohoMoto'nun bu anlamlı jesti, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Motosiklet camiasından pek çok kişi ve Tatyana'nın yakınları bu anmayı destekleyerek, genç fenomenin bıraktığı izleri bir kez daha hatırlamış oldu. - MUĞLA