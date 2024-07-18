Milli Savunma Bakanlığı Son Bir Haftada 72 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

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Milli Savunma Bakanlığı son bir haftada 72 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "PKK/KCK/PYD- YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kesintisiz olarak sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 72'si son bir haftada olmak üzere, bu yılın başından itibaren bin 427 (681'i Irak'ın, 746'sı Suriye'nin kuzeyi) teröristi etkisiz hale getirmiştir. Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur" ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör yuvalarına kilit vurmaya kararlılıkla devam etmektedir. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında; teröristlere ait depo, sığınak ve mağaralarda tonlarca patlayıcı madde ile çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bu vesileyle, 12 Temmuz'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu şehit olan kahraman silah arkadaşımız İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan TALAY'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz."

Terörle mücadele konusunda Irak ile iş birliğinin ve görüşmelerin devam ettiğini hatırlatan Tuğamiral Aktürk, "Irak Merkezi Hükümeti ve Bölgesel Yönetim ile son dönemde atılan olumlu adımlardan memnuniyet duyuyor, terörle mücadelede ülkelerimiz arasındaki iş birliğini kalıcı hale getirmeyi arzuluyoruz. Terör örgütüne karşı sahadaki ortak mücadelemiz, örgütteki çözülmeyi hızlandırmış, kalıcı istikrar ve güvenlik için zemin hazırlamıştır. İş birliği, tecrübe paylaşımı ve karşılıklı destekle kazanılan müşterek kabiliyetler, bölgenin teröristlerden arındırılması ve yerel unsurların terörle mücadele yeteneği kazanmasına katkı sağlamaktadır. Bölgede 800 köyü zorla boşaltan, köyleri ateşe veren, yerleşim yerlerini ve ibadethaneleri dahi el yapımı patlayıcılarla tuzaklayan, sivil halkı canlı kalkan olarak kullanan ve ormanları yakan eli kanlı teröristlerin; bu eylemlerini sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapıyormuş gibi algı yaratmaya çalışması, halkı kışkırtma girişimleri, kara propagandaya başvurması ve bu yolla uluslararası kamuoyunu yanıltma gayretleri, içine düştüğü acziyetin ve başarılı operasyonlarla bitme noktasına geldiğinin açık bir göstergesidir" diye konuştu.

Hudut hattının dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunduğunu ifade eden Tuğamiral Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 340 şahıs yakalanmış, 863 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 707, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 65 bin 225 olmuştur" açıklamasında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik olarak devam eden saldırılarına ilişkin konuşan Tuğamiral Aktürk, "İsrail'in, Han Yunus kentinde 'güvenli bölge' olarak belirlediği El Mevasi'de yaşayan Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesini lanetliyoruz. İsrail, adeta tek bir Filistinli kalmayana kadar Filistin halkını topyekün katletmeye ve soykırım uygulamaya devam etmektedir. Gazze'de kanser hastalarına hizmet veren tek merkez olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine verdiği zarar ve buranın askeri üs olarak kullanılması İsrail'in uluslararası insancıl hukuku ihlalinin açık bir kanıtıdır. İsrail'in saldırılarını hiçbir şekilde durdurmaması, uluslararası hukuku hiçe sayması ve masum Filistin halkına yaptığı zulümler karşısında uluslararası toplumun almış olduğu kararların göstermelik olduğu anlaşılmaktadır. Bölgemizde huzursuzluğa ve istikrarsızlığa sebep olan İsrail, uyguladığı zulme bir an önce son vermeli ve kalıcı ateşkese razı gelmelidir" şeklinde konuştu.

Orman yangınlarının söndürülmesine destek sağlandığını hatırlatan Tuğamiral Aktürk, "Rezerv Güç kapsamında, bugüne kadar 12 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 28 helikopter ile 723 sorti icra edilerek destek sağlanmıştır. Ayrıca, Aydın/Söke'deki kağıt fabrikasında çıkan yangının söndürülmesine 2 helikopter ile 32 sorti yapılarak destek verilmiştir" dedi.

Personel ve askeri öğrenci alım faaliyetlerinin planlandığı şekilde icra edildiğini belirten Tuğamiral Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı Uzman Erbaş Temini aday değerlendirme süreci devam etmektedir. Milli Savunma Üniversitesi 2024 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 20 Temmuz'da tamamlanacaktır" açıklamasında bulundu. - ANKARA