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MSKÜ hamisi Sıtkı Koçman'ın kitabı tanıtıldı - Son Dakika

MSKÜ hamisi Sıtkı Koçman'ın kitabı tanıtıldı

22.12.2021 13:37
MSKÜ hamisi Sıtkı Koçman'ın kitabı tanıtıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin hamisi, hayırsever iş adamı Sıtkı Davut Koçman'ın doğumunun 110'uncu yılı anısına hayatını anlatan kitabın tanıtımı yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin hamisi, hayırsever iş adamı Sıtkı Davut Koçman'ın doğumunun 110'uncu yılı anısına hayatını anlatan kitabın tanıtımı yapıldı. 'Sesli kitap' formatında sunulan eserin elektronik kopyasına, Üniversitenin web sayfası üzerinden karekod uygulaması ile ulaşmak mümkün.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin kurulmasının ardından Muğla bölgesinde yatırımları bulunan hayırsever işadamı Sıtkı Davut Koçman tarafından üniversitenin özellikle fiziki gelişimine yaptığı katkılar ve ardından kurulan Sıtkı Koçman Vakfı ile eğitim hayatına önemli katkılar sundu.

Sıtkı Davut Koçman'ın doğumunun 110'uncu yılı anısına proje yöneticiliğini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bayrakdaroğlu'nun, danışmanlığını Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan'ın yaptığı Sıtkı Davut Koçman Kitabı'nın yazarları arasında Prof. Dr. Oktay Yivli, Doç. Dr. Veli Uğur, Doç. Dr. Ekrem Ayan, Araş. Gör. Dr. Ceyhun Sarı, Araş. Gör. Gizem Ece Gönül ve Araş. Gör. Ahmet Duran Arslan tarafından 'Sıtkı Davut Koçman Kitabı' hazırlandı.

'Ahde Vefa Projesi' olarak ortaya çıkan eser, hem gelecek kuşaklar, hem de kendisini yakından tanımak isteyenler için önemli bir kaynak görevi üstleneceğini belirten Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Sıtkı Davut Koçman'ın Üniversite olarak kırmızı çizgilerinden birisi olduğunu belirtti. Rektör Çiçek, "Ülkemizin yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Sıtkı Koçman vatansever, girişimci ve eğitime katkıları ile gelecek kuşaklara aktırılmasını istedik. Bu kitabın hazırlanarak gelecek nesillere aktarılmasından dolayı da mutluyum. Kitabın hazırlanmasında katkısı olan başka Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali Bayrakdaroğlu olmak üzere tüm ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

MSKÜ hamisi Sıtkı Koçman'ın kitabı tanıtıldı
MSKÜ hamisi Sıtkı Koçman'ın kitabı tanıtıldı
MSKÜ hamisi Sıtkı Koçman'ın kitabı tanıtıldı
MSKÜ hamisi Sıtkı Koçman'ın kitabı tanıtıldı
MSKÜ hamisi Sıtkı Koçman'ın kitabı tanıtıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sıtkı Davut Koçman, İş Adamı, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MSKÜ hamisi Sıtkı Koçman'ın kitabı tanıtıldı - Son Dakika


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