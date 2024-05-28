MSKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işıl Arıkan Saltık, Avrupa Birliği Projesi'nde Başarıya İmza Attı - Son Dakika
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MSKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işıl Arıkan Saltık, Avrupa Birliği Projesi'nde Başarıya İmza Attı

MSKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işıl Arıkan Saltık, Avrupa Birliği Projesi\'nde Başarıya İmza Attı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işıl Arıkan Saltık, Avrupa Birliği Projesi kapsamında İspanya'nın Badajoz kentinde gerçekleştirilen EUROCHAMBERS eğitimine katılarak önemli bir başarıya imza attı. Saltık, eğitimde dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve girişimcilik becerileri üzerine bilgi paylaşımı yaparak uluslararası deneyimler yaşadı. Proje kapsamında, işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak girişimcilik yetkinliklerine sahip mezunlar yetiştirilmesi hedefleniyor.

28.05.2024 12:12
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işıl Arıkan Saltık, Avrupa Birliği Projesi kapsamında İspanya'nın Badajoz kentinde gerçekleştirilen EUROCHAMBERS eğitimine katılarak önemli bir başarıya imza attı.

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambers) üyesi Türkiye, Belçika, İspanya, İtalya ve Avusturya'nın ortaklığıyla hayata geçirilen "Yeşil ve Dijital Bir Geleceğe Doğru-EntreComp4Transition" Avrupa Birliği Projesi kapsamında İspanya'nın Badajoz kentinde eğitici eğitimi gerçekleştirildi. Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Yeşil ve Dijital Geçiş İçin Girişimcilik Yetkinlikleri Projesi'nde Türkiye'den seçilen 10 eğitmen arasında yer alan Doç. Dr. Işıl Arıkan Saltık, MSKÜ'yü temsil etti.

Doç. Dr. Saltık, her ülkeden 10 katılımcının yer aldığı ve 3 gün süren eğitimi başarıyla tamamladı. Eğitimde oluşturulan uluslararası takımlar aracılığıyla dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve girişimcilik becerileri üzerine bilgi paylaşımı yapıldı; birlikte öğrenme deneyimleri yaşandı.

Doç. Dr. Işıl Arıkan Saltık, Yeşil ve Dijital Geçiş için Girişimcilik Yetkinlikleri Projesi'nin dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında işletmelerin (KOBİ) ihtiyacı olan elemanı bulmaları için girişimcilik yetkinliklerine sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçladığını belirtti. Ayrıca, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Türkiye'de proje kapsamında eğitim alacak üniversite öğrencilerinin, farklı ülkelerde yüz yüze eğitim alma imkanına sahip olacaklarını söyledi.

Türk iş dünyasının AB Yeşil Mutabakatı'na uyumunu kolaylaştırmayı amaçlayan proje, yükseköğretim ve mesleki eğitimin yanı sıra işletmeler, sivil toplum ve hükümet organlarından ana aktörleri de bir araya getiriyor. İspanya'daki eğitimin çok verimli geçtiğini belirten Doç. Dr. Saltık, "Geleceğin Yeşil Geçiş Kolaylaştırıcısının yolunu açmayı hedefleyen ve Avrupa çapında stratejik dijital kapasitelerin oluşturulmasına odaklanan projenin bir parçası olmaktan mutluyum" dedi.

Doç. Dr. Saltık, Avusturya, Belçika, İtalya, İspanya ve Türkiye'den proje ortakları ve uzman eğitmenlerin etkin katılımlarıyla oluşturulan uluslararası takımlarda, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve girişimcilik becerilerine ilişkin bilgiler paylaşma ve geliştirme deneyimi kazandıklarını ifade etti. Proje kapsamında, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak girişimcilik yetkinliklerine sahip mezunlar yetiştirileceğini vurgulayan Saltık, bu yetkinlik setini kapsayan online ve yüz yüze eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilerin "Yeşil Geçiş Kolaylaştırıcısı" unvanı alacaklarını belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MSKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işıl Arıkan Saltık, Avrupa Birliği Projesi'nde Başarıya İmza Attı - Son Dakika

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