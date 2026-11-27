Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik, Nusaybin Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasına yönelik çalışmaların hem Türkiye hem de Suriye tarafında sürdüğünü belirterek, kapının 2027 yılının ilk çeyreğinde ticari faaliyetlere açılmasının beklendiğini söyledi.

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hatip Çelik, kentin sınır ticareti, ihracat performansı ve genç istihdamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nusaybin Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasına yönelik sürecin son durumunu paylaşan Çelik, Suriye'deki siyasi gelişmelerin kapının açılması önündeki engellerin ortadan kalkmasına katkı sunduğunu belirtti.

Nusaybin Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasına ilişkin Suriye'ye gerçekleştirdikleri ziyaretlerde görüşmeler yaptıklarını belirten Çelik, "Önceki gün Suriye'ye ziyaretimiz oldu. Bize söylenen, hem Suriye Hükümeti'nin hem de bizim Ticaret Bakanlığımızın öngördüğü planlama doğrultusunda 2027'nin ilk çeyreğinde Nusaybin Sınır Kapısı'nın aktif hale geleceği bildirildi" dedi.

Suriye'deki son siyasi gelişmelerin sınır kapısının açılması açısından olumlu bir tablo ortaya koyduğunu ifade eden Çelik, "Özellikle El-Şara hükümetinin SDG, yani Kamışlı bölgesindeki sıkıntının çözülmesiyle birlikte Suriye kapısının açılmasıyla alakalı tüm engellerin ortadan kalktığını biz de gördük" diye konuştu.

Geçmişte Nusaybin Sınır Kapısı'nın tek taraflı faaliyet gösterdiğini hatırlatan Çelik, Esad yönetimi döneminde çift taraflı ticari faaliyetlere sıcak bakılmadığını dile getirdi. Kapının fiziki açıdan uygun olduğunu ancak ticaretin yoğunlaşması için altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Çelik, Türkiye tarafında iyileştirme çalışmalarının başladığını, son bir aydır Suriye tarafında da ciddi altyapı çalışmalarının yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

"TÜRKİYE TARAFINDA ALTYAPILARIN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

Nusaybin Sınır Kapısı'nda alt yapı çalışmalarına başlandığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Kapımız fiziki olarak uygun ama aktif ticaret yapılabilmesi için oradaki tır parklarına ve daha fazla aracın geçiş noktasında sorun yaşamaması için altyapıya ihtiyaç var. Türkiye tarafında altyapıların iyileştirilmesi için çalışmalar başladı. Son bir aydır Suriye tarafında da ciddi bir altyapı çalışması yürütülüyor. Umudumuz, 2027'nin ikinci veya üçüncü ayında kapının açılması ihtimalinin yüksek olmasıdır."

"NUSAYBİN KAPISI BÖLGE TİCARETİNİN ALTERNATİFİ OLACAK"

Nusaybin Sınır Kapısı'nın yalnızca Mardin için değil, bölge illerinin ticareti açısından da önemli bir alternatif olacağını belirten Çelik, kentin Suriye ile güçlü sosyolojik ve etnik bağlara sahip olduğunu söyledi.

"SURİYE'YE EN KOLAY VE EN HIZLI ŞEKİLDE FARKLI SEKTÖRLERDE HİZMET VEREBİLECEK BİR POTANSİYELE SAHİBİZ"

Mardin'in tarıma dayalı sanayi altyapısıyla Suriye pazarına önemli katkı sunabileceğini dile getiren Çelik, gıda, inşaat, turizm ve sağlık sektörlerinde hizmet sunma potansiyeline sahip olduklarını belirterek, "Bölgemizin Irak'ta yaşadığı tıkanıklık karşısında ihracat ticaretimizin en büyük alternatifi Nusaybin'dir. Mardin olarak Suriye'ye en kolay ve en hızlı şekilde gıda başta olmak üzere farklı sektörlerde hizmet verebilecek bir potansiyele sahibiz. Nusaybin Kapısı'nın açılmasıyla yalnızca ilimizin değil, bölge illerinin ve bölge ticaretinin tamamının yeniden aktif hale gelmesini bekliyoruz. Tıkanmış olan Irak pazarına karşı Suriye'de daha aktif ve daha yüksek bir ticaret hacmine ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

MARDİN'İN İHRACATINDA IRAK PAZARI AĞIRLIKTA

Mardin'in ihracat performansına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çelik, kentin geçmiş yıllarda olduğu gibi bugün de en fazla ihracatını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne gerçekleştirdiğini belirtti. Yıllık ihracatın ortalama 1 milyar dolar civarında olduğunu ifade eden Çelik, son bir iki yılda ihracat rakamlarında gözle görülür düşüş yaşandığını söyledi.

Çelik, düşüşün yalnızca Türkiye ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmelerden kaynaklanmadığını, Irak hükümetinin gümrük ve vergi uygulamalarının da ihracatı etkilediğini belirterek, "Irak hükümeti, birleşme adı altında bazı uygulamalar yapıyor. Gümrük kapılarındaki vergi uygulamaları ve adaletsiz vergilendirme nedeniyle ihracat rakamlarımızda ciddi bir düşüş yaşanıyor" diye konuştu.

Mardin'in ihracatının büyük bölümünü tarıma dayalı sanayi ürünlerinin oluşturduğunu belirten Çelik, "İhracatımızın yüzde 80-85'ine yakını un ve bulgurdan oluşuyor. Son dönemlerde makarna sektörü de güzel bir ivme yakaladı. Pazarımızın yüzde 85'i Irak iken burada yaşanan tıkanıklık, alternatif pazarlara yönelmemizi zorunlu hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA VE ASYA PAZARLARINA YÖNELMEMİZ GEREKİYOR"

İhracat pazarlarının çeşitlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Çelik, Avrupa ve Asya ülkelerinin alternatif pazarlar arasında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Yeni pazarlara açılmak için araştırma, geliştirme ve fizibilite çalışmalarının önemine değinen Çelik, e-ticaretin de daha etkin kullanılması gerektiğini dile getirerek, "Bizim alternatif olarak özellikle Avrupa ve Asya ülkelerine yönelmemiz lazım. İhracatın farklı bölgelere ve ülkelere yayılabilmesi için ilgili kurumların ve yetkililerin mutlaka Ar-Ge ve fizibilite çalışmaları yapması gerekiyor. E-ticaret noktasında da biraz daha yönelmemiz lazım. Çünkü günümüz ticareti artık farklı bir konjonktüre ve analize kaydı. Alternatif pazarlara yönelmeden önce iyi bir Ar-Ge ve pazar araştırması yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

GENÇ İSTİHDAMI İÇİN LOJİSTİK KENT VE TEKSTİL KENT PROJELERİ

Mardin'de genç nüfusun istihdam edilmesinin önemli bir sorun olduğunu belirten Çelik, kalıcı ve sürdürülebilir istihdam oluşturacak projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Mardin'in Türkiye'nin genç nüfusa sahip illerinden biri olduğunu kaydeden Çelik, İkinci Organize Sanayi Bölgesi'nde planlanan lojistik kent projesinin binin üzerinde gence ve farklı sektörlere katkı sağlayabilecek bir potansiyel taşıdığını söyleyerek, "İkinci Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık binin üzerinde gencimize ve sektörlerimize fayda sağlayabilecek bir lojistik projemiz var. Lojistik kent projesinin bünyesinde lojistik dışında farklı paydaş olabilecek sektörlerin de yer alması, bölgeye kalıcı bir istihdam yaratacağına inandığımız bir model" şeklinde konuştu.

"TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN BÖLGEMİZDE KÜMELENMESİYLE İLGİLİ CİDDİ BİR ÇALIŞMAMIZ VAR"

Bölgede istihdamın önemli lokomotiflerinden biri olan tekstil sektörüne yönelik kümelenme çalışmaları yürüttüklerini de belirten Çelik, Midyat ve Mardin'de tekstil kent modelinin hayata geçirilmesinin gençlere yeni iş imkanları sunabileceğini belirterek, "Son 15 yıldır bölgemizde ve ülkemizde istihdamın en büyük lokomotifini tekstil sektörü taşıyor. Tekstil sektörünün bölgemizde kümelenmesiyle ilgili ciddi bir çalışmamız var. Midyat ve Mardin'de hayata geçirebileceğimiz kümelenme ve tekstil kent modelinin şehre entegre edilmesi, gençlerimize iş imkanı sunacaktır" ifadelerini kullandı.