MTSO Başkanı, İçişleri Bakanı'na sorun ve talepleri iletti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

MTSO Başkanı, İçişleri Bakanı'na sorun ve talepleri iletti

MTSO Başkanı, İçişleri Bakanı\'na sorun ve talepleri iletti

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya bakanlığın görev alanında bulunan sorun ve talepleri iletti. Başkan Sadıkoğlu, orta hasarlı binaların güçlendirme proje onay süreçlerinin yavaş ilerlediğini, AFAD tarafından verilen güçlendirme kredisinin yetersiz kaldığını ve kiracılara ödenen kira yardımının kesilmesinin göçe sebep olduğunu belirtti. Ayrıca, vatandaşların daha rahat bilgi alabilmesi için şehir merkezinde bir AFAD bürosu kurulması talebinde bulundu.

23.07.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya bakanlığın görev alanında bulunan sorun ve talepleri iletti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen istişare toplantısına katılım sağladı.

Başkan Sadıkoğlu, İçişleri Bakanlığı görev alanında bulunan konular özelinde yaşanan sorun ve talepleri Bakan Ali Yerlikaya'ya iletti.

Toplantıda söz alarak konuşma yapan Başkan Sadıkoğlu, orta hasarlı binaların güçlendirme proje onay süreçlerinin çok yavaş ilerlediğini ve AFAD tarafından verilen güçlendirme kredisinin artan maliyetler karşısında yetersiz kaldığı için artırılması talebini iletti.

Kiracılara ödenen ve geçtiğimiz ay kesilen kira yardımı konusunu da toplantıda gündeme getiren Başkan Sadıkoğlu, "Deprem sonrası şehrimizde azalan yapı stoku nedeniyle kiralar fahiş oranda artmış durumda. Depremden sonra kiracılara verilen 5 bin TL'lik kira yardımı geçtiğimiz ay itibariyle son buldu. Bu durum depremzede vatandaşımız tarafından ciddi tepkilere neden oluyor. Afet sonrası desteklerde mülk sahibi ve kiracı ayrımı yapılması depremzede vatandaşlarımız açısından incitici bir durum. AFAD tarafından sağlanan bu kira desteğinin yeniden verilmesini bekliyoruz. Kesilen kira yardımı göçe de sebep oluyor. Nitelikli göç verirken, niteliksiz göç alıyoruz. Bu da şehrimizin demografik yapısını bozarak çeşitli olaylarının artmasına sebep oluyor" diye konuştu.

Vatandaşın sağlıklı bilgi alabilmesi adına daha rahat ulaşabileceği şehir merkezindeki bir konuma AFAD bürosu kurulması talebini de aktaran Başkan Sadıkoğlu, hala 120 bin vatandaşın yaşadığı konteyner kentlerdeki problemleri ve beklentileri dile getirdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, İçişleri Bakanı, Malatya, kiracı, AFAD, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MTSO Başkanı, İçişleri Bakanı'na sorun ve talepleri iletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Özel’den “154 isimle hesaplaşacağım“ diyen Bahçeli’ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın Özel'den "154 isimle hesaplaşacağım" diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın
14:28 İşte dünyanın en güçlü pasaportları Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
12:38 Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla’da geçirdiği kazada hayatını kaybetti Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti
12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
15:23 Jose Mourinho ile ilk sınav İşte Fenerbahçe’nin Lugano maçı muhtemel 11’i Jose Mourinho ile ilk sınav! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i
14:45 Bodrum bu yaz neden boş kaldı Görüşlerinizi yazın Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın
14:33 Konserde panik Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı sahneye koştu Konserde panik! Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı sahneye koştu
14:28 Bahçeli’nin ekonomi yorumuna Şimşek’ten yanıt gecikmedi: Desteğiniz çok kıymetli Bahçeli'nin ekonomi yorumuna Şimşek'ten yanıt gecikmedi: Desteğiniz çok kıymetli
14:11 Onur Atilla İlhan sevgilisi Nez’e sürpriz yaptı Aralarındaki diyalog şaşkına çevirdi Onur Atilla İlhan sevgilisi Nez'e sürpriz yaptı! Aralarındaki diyalog şaşkına çevirdi
14:04 Rusya’nın Dağıstan bölgesindeki ’’Korku Evi’’nde çıkan yangında, sandalyeye bağlı oldukları için kaçamayan iki genç kadın yanarak can verdi Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki ''Korku Evi''nde çıkan yangında, sandalyeye bağlı oldukları için kaçamayan iki genç kadın yanarak can verdi
13:38 Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
12:21 Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim
11:51 Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 15:51:24. #1.13#
SON DAKİKA: MTSO Başkanı, İçişleri Bakanı'na sorun ve talepleri iletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement