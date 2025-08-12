MTÜ ve KOOP-İŞ Arasında Anlaşma - Son Dakika
MTÜ ve KOOP-İŞ Arasında Anlaşma

MTÜ ve KOOP-İŞ Arasında Anlaşma
12.08.2025 22:44
Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde çalışan işçilerin hakları artırıldı; toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ile Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası (KOOP-İŞ) arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, karşılıklı uzlaşıyla tamamlanarak imzalandı. Yeni toplu iş sözleşmesi Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe girecek ve Aralık 2026'ya kadar geçerli olacak.

İmzalanan sözleşme kapsamında üniversite bünyesinde çalışan işçilerin ücretlerinde önemli oranda artış sağlandı. Zam dönemleri çalışanlar lehine yeniden düzenlenirken, sosyal haklarda da kapsamlı iyileştirmelere gidildi. Aile yardımı, yakacak desteği ve öğrenim yardımı gibi kalemlerde artış yapılırken, çalışanların bordro ve maaş bilgilerine elektronik ortamdan erişebilmesi imkanı da getirildi. Sözleşmede ayrıca, deprem sonrası evlerini taşımak zorunda kalan personele ücretli izin hakkı tanındı. Hizmet zammı tutarı artırılırken, bu tutarın her zam döneminde güncellenmesi kararlaştırıldı.

Sözleşme töreninde konuşan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, çalışanların emek ve katkılarına verdikleri önemi belirterek, "Üniversitemizde çalışan tüm personelimizin emeği, alın teri ve katkısı bizim için çok kıymetlidir. Bu toplu iş sözleşmesi, sadece mali iyileştirmeler değil, aynı zamanda çalışma barışının güçlenmesi açısından da önemli bir adım olmuştur. Emeği geçen tüm taraflara teşekkür ediyorum. Çalışanlarımızın huzur ve motivasyon içinde görev yapması, üniversitemizin gelişimi için en büyük teminatımızdır" dedi

KOOP-İŞ Sendikası Malatya Şube Başkanı Necdet Durak da imza töreninde yaptığı açıklamada, "Üniversitemiz yönetimi ile yürüttüğümüz görüşmelerin karşılıklı iyi niyet ve anlayışla sonuçlanması bizler için son derece memnuniyet verici. Bu sözleşme, üyelerimizin haklarını koruma ve yaşam koşullarını iyileştirme noktasında önemli kazanımlar sağlamıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu anlaşmanın tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

