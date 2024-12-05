Mudanya Belediyesi'nden Öğrencilere Uygun Fiyatlı Kantin Hizmeti - Son Dakika
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Yerel

Mudanya Belediyesi'nden Öğrencilere Uygun Fiyatlı Kantin Hizmeti

Mudanya Belediyesi, Uludağ Üniversitesi Mudanya Yerleşkesi'nde öğrencilere sağlıklı ve uygun fiyatlı gıda hizmeti sunmak amacıyla yeni bir kantin açıyor. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, bu projenin gençlerin eğitim hayatlarını kolaylaştırmak ve ekonomik zorluklarla mücadele eden öğrencilere destek olmak için hayata geçirildiğini ifade etti.

05.12.2024 16:00  Güncelleme: 16:56
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(BURSA)- Mudanya Belediyesi, öğrencilere uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli gıda hizmeti sunmak amacıyla öğrenci kantinini hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Uludağ Üniversitesi Mudanya Yerleşkesi'nde açılacak kantin ile ilgili, "Gençlerimizin hem eğitim hayatlarını kolaylaştırmak hem de bütçelerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu projeyle, zorlu ekonomik şartlarla mücadele etmek zorunda kalan gençlerimize destek olmak istiyoruz" dedi.

Mudanya Belediyesi, öğrencilerin ekonomik kaygı yaşamadan, sağlıklı ve lezzetli gıdalara erişebileceği bir eğitim ortamı yaratma hedefiyle ilk adımı atıyor. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Mudanya Yerleşkesi'nde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi kantin hizmetlerini sağlamak üzere iş birliği protokolü imzaladı.

Mudanya Belediyesi iştiraklerinden MUDAŞ'ın hizmet sağlayıcısı olacağı öğrenci kantini, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı içerisinde hizmete açılacak. Protokol kapsamında, üç yıl boyunca öğrencilere uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli hizmet sunulacak. Yeni kantin aynı zamanda sağlıklı beslenme ve sosyal ortamı bir araya getiren yenilikçi bir modelle öğrencilere hizmet verecek.

"Ekonomik şartlarla mücadele etmek zorunda kalan gençlerimize destek olmak istiyoruz"

Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin hem eğitim hayatlarını kolaylaştırmak hem de bütçelerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu projeyle, zorlu ekonomik şartlarla mücadele etmek zorunda kalan gençlerimize destek olmak istiyoruz" dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi de "Destekleri için Başkanımıza teşekkür ederiz. Bu bir başlangıç olur ve daha güzel işbirlikleri yapmaya devam ederiz" diye konuştu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman ise "Mudanya Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Öğrencilerimiz için belediyeden destek görmek çok değerli ve anlamlı" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mudanya Belediyesi'nden Öğrencilere Uygun Fiyatlı Kantin Hizmeti - Son Dakika

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