Mudanya Belediyesi'nden Öğretmenler Günü Etkinliği - Son Dakika
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Mudanya Belediyesi'nden Öğretmenler Günü Etkinliği

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Mudanya Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde en yaşlı ve en genç öğretmenleri bir araya getirerek çeşitli etkinlikler düzenledi. Törende, öğretmenler toplumun geleceğini belirleyen önemli bir unsur olduğunu vurguladı.

24.11.2024 17:10  Güncelleme: 17:19
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Mudanya Belediyesi'nden öğretmenlere vefa

BURSA - Mudanya Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü münasebetiyle en yaşlı ve en genç öğretmenleri bir araya getirdi.

Mudanya'da öğretmenler Mudanya Belediyesi'nin düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerinde buluştu. 'İyi ki Varsın Öğretmenim' temasıyla kutlanan Öğretmenler Günü etkinliklerine Mudanya Belediye Başkan Vekili Baran Güneş, Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Keçici, CHP İlçe Başkanı Furkan Atalay, Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan, meclis üyeleri, öğretmenler ve yakınları katıldı. Törende Mudanya'nın en yaşlı öğretmeni Soyer Kazancı ile en genç öğretmeni Başak Günhan Atatürk Anıtı'na birlikte çiçek koydu. Atatürkçü Düşünce Derneği Mudanya Şube Başkanı da olan emekli öğretmen Soyer Kazancı, öğretmenler adına yaptığı konuşmada meslektaşlarının gününü kutlayarak, "Öğretmen ışıktır, yol göstericidir. Toplumun geleceğini belirleyen bir unsurdur. Öğretmenlik en kutsal meslektir." dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet'in kazanımlarını koruyup yaşatacak gençler yetiştirdiklerine dikkat çeken Kazancı, "Mustafa Kemal Atatürk bu ülkede öğretmene en çok değer veren kişidir. O da şüphesiz bir cumhurbaşkanı, bir devlet adamı yerine bir başka meslek tercih etseydi mutlaka öğretmen olurdu. Bizler de Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenleri, askerleri olarak görevimizi yapmaya, ışık saçmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tören sonrasında MUDAŞ Sosyal Tesisleri'nde yemekte bir araya gelen öğretmenler, Kemal Sunal ile Selma Sonat'ın başrollerini paylaştığı ve köylü bir öğretmenin yaşadığı zorlukları anlatan "Öğretmen" filmini izledi.

Mudanya Belediyesi\'nden Öğretmenler Günü Etkinliği
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mudanya Belediyesi'nden Öğretmenler Günü Etkinliği - Son Dakika

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