Mudanya'da tarım arazilerindeki Tiny House'lar yıkılıyor - Son Dakika
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Mudanya'da tarım arazilerindeki Tiny House'lar yıkılıyor

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Bursa'da tarımsal amaçlı kullanılan arazilere kurulan Tiny House tipi 122 ev hakkında çıkan yıkım kararı uygulanmaya başlandı. Belediye ekipleri jandarma eşliğinde tarım arazilerine kurulan evleri birer birer yıkıyor.

21.08.2024 16:52  Güncelleme: 16:55
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Mudanya'da tarım arazilerindeki Tiny House'lar yıkılıyor

BURSA - Bursa'da tarımsal amaçlı kullanılan arazilere kurulan Tiny House tipi 122 ev hakkında çıkan yıkım kararı uygulanmaya başlandı. Belediye ekipleri jandarma eşliğinde tarım arazilerine kurulan evleri birer birer yıkıyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan Akköy Mahallesi'nde tarım arazisi üzerine izinsiz yapılan ve toprak koruma projesine uymayan Tiny House sahiplerine valilik aracılığıyla tebligat gönderildi. Yapılan uyarılara rağmen harekete geçilmemesi üzerine bu yapıların yıkımına karar verildi. Mudanya Belediyesi, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'nün öncülüğünde başlatılan yıkıma Jandarma ve Mudanya Belediyesi Zabıta ekipleri eşlik ettiler.

Ev sahipleri yıkıma gelen ekipler direndi. Ekiplerden kendilerine süre tanınmasını isteyen ev sahiplerine yetkililer 3 günlük süre tanıdı.

Öte yandan, tarım arazisine ev yapmanın Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığının 1 ile 3 yıl arası hapis cezasına tekabül ettiği, ayrıca 50 bin lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Mudanya\'da tarım arazilerindeki Tiny House\'lar yıkılıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mudanya'da tarım arazilerindeki Tiny House'lar yıkılıyor - Son Dakika

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